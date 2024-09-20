Удари по енергетиці —ДТЕК інвестує мільярди гривень у відновлення зруйнованих ТЕС

Пошкодження на одній з ТЕС після російського удару. Фото: ДТЕК

Відновлення теплоелектростанцій після обстрілів вимагає значних фінансових вкладень і часу. З початку року на ремонти вже було витрачено понад 2,1 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

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У ДТЕК заявили, що відновлення теплоелектростанцій після масштабних руйнувань потребує значних зусиль, часу та коштів. Адже кожне влучання у електростанції залишає по собі сотні, а іноді й тисячі тонн завалів, що ускладнює ремонтні роботи.

"Лише один трансформатор важить близько 200 тонн. Це як Статуя Свободи без п'єдесталу, а дірки в дахах і стінах після обстрілів можуть бути розміром з пів футбольного поля", — зазначили в компанії.

Повідомляється, що ремонти ускладнюються тим, що енергетичне обладнання не можна придбати у магазині — його виготовляють за індивідуальним замовленням, що займає від 8 до 12 місяців.

Окрім часу, відновлення потребує значних фінансових витрат. За даними ДТЕК, із початку року компанія вже інвестувала понад 2,1 мільярда гривень у ремонти ТЕС, а до кінця року ця сума зросте до 3,8 мільярда гривень.

"Але на повне відновлення треба набагато більше. Ключова задача — полагодити якомога більше обладнання до початку опалювального сезону. Ремонти триватимуть і взимку, і в наступні роки. Головне — вірте в енергетиків", — підкреслили у ДТЕК.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН повідомляла, що з березня по серпень 2024 року росіяни здійснили дев'ять масштабних атак на енергетичну систему України, пошкодивши енергооб'єкти у 20 областях країни. У зв'язку із цим світла зимою може не бути від 4 до 18 годин на добу.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.