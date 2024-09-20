Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных ТЭС arrow

В ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных ТЭС

20 сентября 2024 17:31
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Удары по энергетике — ДТЭК инвестирует миллиарды гривен в восстановление разрушенных ТЭС
Повреждения на одной из ТЭС после российского удара. Фото: ДТЭК
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Восстановление теплоэлектростанций после обстрелов требует значительных финансовых вложений и времени. С начала года на ремонты уже было израсходовано более 2,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в пятницу, 20 сентября.

Читайте также:

Сколько стоит восстановление ТЭС

В ДТЭК заявили, что восстановление теплоэлектростанций после масштабных разрушений требует значительных усилий, времени и средств. Ведь каждое попадание в электростанции оставляет сотни, а иногда и тысячи тонн завалов, что усложняет ремонтные работы.

"Только один трансформатор весит около 200 тонн. Это как Статуя Свободы без пьедестала, а дыры в крышах и стенах после обстрелов могут быть размером с пол футбольного поля", — отметили в компании.

Сообщается, что ремонты усложняются тем, что энергетическое оборудование нельзя приобрести в магазине — его выполняют по индивидуальному заказу, который занимает от 8 до 12 месяцев.

Кроме того, восстановление требует значительных финансовых затрат. По данным ДТЭК, с начала года компания уже инвестировала более 2,1 миллиарда гривен в ремонт ТЭС, а к концу года эта сумма вырастет до 3,8 миллиарда гривен.

"Но на полное восстановление нужно гораздо больше. Ключевая задача — починить как можно больше оборудования до начала отопительного сезона. Ремонты будут продолжаться и зимой, и в последующие годы. Главное — верьте в энергетиков", — подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, мониторинговая миссия ООН сообщала, что с марта по август 2024 года россияне совершили девять масштабных атак на энергетическую систему Украины, повредив энергообъекты в 20 областях страны. В связи с этим света зимой может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит кредит в 35 млрд евро. Назначение — поддержка украинской энергетики накануне зимы.

электроэнергия электроснабжение ДТЭК ТЭС энергетика свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:34 Держал в заложниках 500 человек в больнице под Киевом — соратник Кадырова получил приговор

18:29 Защита энергетики и усиление обороноспособности — Зеленский провел Ставку

18:27 В больнице Запорожья раздался взрыв — пациент принес взрывное устройство

18:03 В части поездов Укрзализныци появился Wi-Fi

18:01 В Николаеве будут судить дезертира, воюющего против Украины

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

17:40 Оккупанты КАБами атаковали Харьков — есть пострадавшие

17:36 Синоптики предупредили жителей Львова о резком изменении погоды завтра

17:32 В Укргидрометцентре предупредили о резком снижении температуры — какой прогноз погоды на завтра

17:31 В ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных ТЭС

18:34 Держал в заложниках 500 человек в больнице под Киевом — соратник Кадырова получил приговор

18:29 Защита энергетики и усиление обороноспособности — Зеленский провел Ставку

18:27 В больнице Запорожья раздался взрыв — пациент принес взрывное устройство

18:03 В части поездов Укрзализныци появился Wi-Fi

18:01 В Николаеве будут судить дезертира, воюющего против Украины

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

17:40 Оккупанты КАБами атаковали Харьков — есть пострадавшие

17:36 Синоптики предупредили жителей Львова о резком изменении погоды завтра

17:32 В Укргидрометцентре предупредили о резком снижении температуры — какой прогноз погоды на завтра

17:31 В ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных ТЭС

17:26 На фронте погибла тяжелоатлетка и тренер Нина Пашкевич

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Text

09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

Text

08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2024
Text

22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации