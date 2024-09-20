Удары по энергетике — ДТЭК инвестирует миллиарды гривен в восстановление разрушенных ТЭС

Повреждения на одной из ТЭС после российского удара. Фото: ДТЭК

Восстановление теплоэлектростанций после обстрелов требует значительных финансовых вложений и времени. С начала года на ремонты уже было израсходовано более 2,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в пятницу, 20 сентября.

Читайте также:

Сколько стоит восстановление ТЭС

В ДТЭК заявили, что восстановление теплоэлектростанций после масштабных разрушений требует значительных усилий, времени и средств. Ведь каждое попадание в электростанции оставляет сотни, а иногда и тысячи тонн завалов, что усложняет ремонтные работы.

"Только один трансформатор весит около 200 тонн. Это как Статуя Свободы без пьедестала, а дыры в крышах и стенах после обстрелов могут быть размером с пол футбольного поля", — отметили в компании.

Сообщается, что ремонты усложняются тем, что энергетическое оборудование нельзя приобрести в магазине — его выполняют по индивидуальному заказу, который занимает от 8 до 12 месяцев.

Кроме того, восстановление требует значительных финансовых затрат. По данным ДТЭК, с начала года компания уже инвестировала более 2,1 миллиарда гривен в ремонт ТЭС, а к концу года эта сумма вырастет до 3,8 миллиарда гривен.

"Но на полное восстановление нужно гораздо больше. Ключевая задача — починить как можно больше оборудования до начала отопительного сезона. Ремонты будут продолжаться и зимой, и в последующие годы. Главное — верьте в энергетиков", — подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, мониторинговая миссия ООН сообщала, что с марта по август 2024 года россияне совершили девять масштабных атак на энергетическую систему Украины, повредив энергообъекты в 20 областях страны. В связи с этим света зимой может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит кредит в 35 млрд евро. Назначение — поддержка украинской энергетики накануне зимы.