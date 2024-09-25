Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Чи можливо збудувати підземні ТЕС в Україні — у ВР дали відповідь arrow

Чи можливо збудувати підземні ТЕС в Україні — у ВР дали відповідь

25 вересня 2024 06:38
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст
Чи можливо збудувати підземну ТЕС
Бурштинська ТЕС. Фото: epravda.com.ua
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст

Через постійні масовані обстріли Росії продовжує страждати енергетична інфраструктура України. Захистити її можна, побудувавши укриття. 

Детальніше про це в інтервʼю Новини.LIVE розповіла депутатка ВР від партії "Голос" та членкиня комітету з питань енергетики та ЖКХ Інна Совсун. 

Читайте також:

Як захистити енергетичну інфраструктуру

Зробити підземні теплоелектростанції, щоб захистити від обстрілів, можна лише побудувавши їх з нуля. Однак це втричі більші інвестиції. Тому захистити обʼєкти генерації важко. А ось захистити обʼєкти передачі електроенергії — можливо. 

"Обʼєкти передачі трішки менші за обсягами і по них дійсно будувалися деякі укриття. В принципі вони свою функцію трохи виконали. Бо так, коли сидиш без світла 20 годин на добу, то можна сказати, що все зламалось. Але якби справді зламалось все, то світла не було би і сьогодні. Очевидно, що після обстрілу 26 серпня пошкодження були і суттєві, але той факт, що система передачі відновилася упродовж 10 днів, є свідченням того, що вони не були критичними", — повідомила Інна Совсун.

Якби цих укриттів не було, українці могли б сидіти без світла по 20 годин на добу й досьогодні. Тож оцінювати ситуацію потрібно не лише по тому, що світло вимикають, а по тому, наскільки швидко відновлюється система, і світло повертається. 

"В "Укренерго" певні укриття зробили, і вони таки спрацювали. Це ми бачимо по тому, що за 10 днів система передачі повністю відновилася. Якби цього не було — на сьогодні була би така сама ситуація, як і 2 тижні тому", — додала депутатка. 

Нагадаємо, Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні через постійні атаки РФ. 

Також зазначимо, що у ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих теплоелектростанцій. 

електроенергія обстріли сфера енергетики ТЕС світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк без пояснень заблокував всі гроші біженки — деталі скарги

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Ексклюзив

06:38 Чи можливо збудувати підземні ТЕС в Україні — у ВР дали відповідь

06:30 В Україні продовжують зростати ціни на кукурудзу — вартість зерна у вересні

06:30 Документи для отримання відстрочки — які проблеми можуть виникнути в ТЦК

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

06:16 Золоті та срібні медалі для учнів скасують, — у МОН розповіли подробиці

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

06:03 Чим замінити русизм "в конце концов" — поради мовознавців

06:01 Картки Ощадбанку іноді можуть вважатися недійсними — причини

05:50 В Україні знову дорожчає автогаз — скільки коштує пальне на АЗС

07:01 ПриватБанк без пояснень заблокував всі гроші біженки — деталі скарги

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Ексклюзив

06:38 Чи можливо збудувати підземні ТЕС в Україні — у ВР дали відповідь

06:30 В Україні продовжують зростати ціни на кукурудзу — вартість зерна у вересні

06:30 Документи для отримання відстрочки — які проблеми можуть виникнути в ТЦК

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

06:16 Золоті та срібні медалі для учнів скасують, — у МОН розповіли подробиці

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

06:03 Чим замінити русизм "в конце концов" — поради мовознавців

06:01 Картки Ощадбанку іноді можуть вважатися недійсними — причини

05:50 В Україні знову дорожчає автогаз — скільки коштує пальне на АЗС

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені