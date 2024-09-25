Чи можливо збудувати підземну ТЕС

Бурштинська ТЕС. Фото: epravda.com.ua

Через постійні масовані обстріли Росії продовжує страждати енергетична інфраструктура України. Захистити її можна, побудувавши укриття.

Детальніше про це в інтервʼю Новини.LIVE розповіла депутатка ВР від партії "Голос" та членкиня комітету з питань енергетики та ЖКХ Інна Совсун.

Читайте також:

Як захистити енергетичну інфраструктуру

Зробити підземні теплоелектростанції, щоб захистити від обстрілів, можна лише побудувавши їх з нуля. Однак це втричі більші інвестиції. Тому захистити обʼєкти генерації важко. А ось захистити обʼєкти передачі електроенергії — можливо.

"Обʼєкти передачі трішки менші за обсягами і по них дійсно будувалися деякі укриття. В принципі вони свою функцію трохи виконали. Бо так, коли сидиш без світла 20 годин на добу, то можна сказати, що все зламалось. Але якби справді зламалось все, то світла не було би і сьогодні. Очевидно, що після обстрілу 26 серпня пошкодження були і суттєві, але той факт, що система передачі відновилася упродовж 10 днів, є свідченням того, що вони не були критичними", — повідомила Інна Совсун.

Якби цих укриттів не було, українці могли б сидіти без світла по 20 годин на добу й досьогодні. Тож оцінювати ситуацію потрібно не лише по тому, що світло вимикають, а по тому, наскільки швидко відновлюється система, і світло повертається.

"В "Укренерго" певні укриття зробили, і вони таки спрацювали. Це ми бачимо по тому, що за 10 днів система передачі повністю відновилася. Якби цього не було — на сьогодні була би така сама ситуація, як і 2 тижні тому", — додала депутатка.

Нагадаємо, Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні через постійні атаки РФ.

Також зазначимо, що у ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих теплоелектростанцій.