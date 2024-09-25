Возможно ли построить подземную ТЭС

Янтарная ТЭС. Фото: epravda.com.ua

Из-за постоянных массированных обстрелов России продолжает страдать энергетическая инфраструктура Украины. Защитить ее можно, построив укрытия.

Детальнее об этом в интервью Новини.LIVE рассказала депутат ВР от партии "Голос" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун.

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Как защитить энергетическую инфраструктуру

Сделать подземные теплоэлектростанции, чтобы защитить от обстрелов, можно только построив их с нуля. Однако это втрое большие инвестиции. Поэтому защитить объекты генерации сложно. А вот защитить объекты передачи электроэнергии — возможно.

"Объекты передачи немного меньше по объемам и по ним действительно строились некоторые укрытия. В принципе они свою функцию немного выполнили. Потому что когда сидишь без света 20 часов в сутки, то можно сказать, что все сломалось. Но если бы действительно сломалось все, то света не было бы и сегодня. Очевидно, что после обстрела 26 августа повреждения были и существенные, но тот факт, что система передачи возобновилась в течение 10 дней, свидетельствует о том, что они не были критическими", — сообщила Инна Совсун.

Если бы этих укрытий не было, украинцы могли бы сидеть без света по 20 часов в сутки и сегодня. Поэтому оценивать ситуацию нужно не только по тому, что свет выключают, а по тому, насколько быстро восстанавливается система, и свет возвращается.

"В "Укрэнерго" определенные укрытия сделали, и они таки сработали. Это мы видим по тому, что за 10 дней система передачи полностью восстановилась. Если бы этого не было — на сегодняшний день была бы такая же ситуация, как и 2 недели назад", — добавила депутат.

Напомним, Минэнерго призвало ускорить развертывание миссий МАГАТЭ в Украине из-за постоянных атак РФ.

Также отметим, что в ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных теплоэлектростанций.