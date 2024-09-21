Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні — у чому причина arrow

Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні — у чому причина

21 вересня 2024 19:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Україна просить прискорити прибуття груп МАГАТЕ
Рівненська АЕС. Фото ілюстративне: Сєвєродонєцк онлайн
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Атаки Російської Федерації на критичні для українських атомних електростанцій підстанції створюють загрозу радіаційній безпеці всього європейського континенту. В зв'язку з цим варто прискорити розгортання моніторингових місій Міжнародного агентства по атомній енергії (МАГАТЕ) та території України.

Таку заяву зробили в Міністерстві енергетики України у суботу, 21 вересня.

Читайте також:
Міністерство енергетики
Заява Міністерства енергетики. Фото: скриншот

Моніторингові групи МАГАТЕ

Ця заява Міненерго стала реакцією на попередження Міністерства закордонних справ про підготовку нових ракетних атак російськими загарбниками.

"Закликаємо МАГАТЕ прискорити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції", — йдеться в повідомленні Міненерго.

Попередження від МЗС

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ запобігти діям Росії, пов'язаним із завданням ударів по об'єктах ядерної енергетики в Україні.

"За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики", — зазначив Сибіга.

Міністр зазначив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби передали в МАГАТЕ та до західних союзників.

Сибіга також нагадав, що Росія — це єдина на сьогоднішній день країна, яка захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи таким чином увесь світ. За його словами, українська Формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки.

"Ми закликаємо всі міжнародні організації та держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", — заявив Сибіга.

Міністр також подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України.

Заява МЗС
Заява Міністерства закордонних справ. Фото: скриншот

Нагадаємо, моніторингова місія ООН повідомляла, що з березня по серпень 2024 року росіяни здійснили дев'ять масштабних атак на енергетичну систему України, пошкодивши енергооб'єкти у 20 областях країни. У зв'язку із цим світла зимою може не бути від 4 до 18 годин на добу.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими. 

МЗС Україна Укренерго МАГАТЕ Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:42 В Україні стрімко зросли ціни на оренду житла — де найдорожче зняти квартиру

19:28 У Бєлгородській області росіяни збивають цивільні дрони — перехоплення ГУР

19:24 Травма Маліновського — відомо, коли футболіст повернеться на поле

19:13 Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні — у чому причина

19:12 Обстріл Кривого Рогу — скільки постраждалих у лікарні

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

19:11 Будинки в Одесі затоплює каналізацією — у мерії назвали винних

19:06 Зеленський закликав українців вшанувати полеглих захисників хвилиною мовчання 1 жовтня

18:49 Іран передав Росії ракети Fath-360 без пускових установок, — Reuters

18:33 В одній із громад Одещини впровадили безкоштовне харчування для школярів

18:29 Військові уразили автомобіль і місця зосередження загарбників на Вовчанському напрямку

19:42 В Україні стрімко зросли ціни на оренду житла — де найдорожче зняти квартиру

19:28 У Бєлгородській області росіяни збивають цивільні дрони — перехоплення ГУР

19:24 Травма Маліновського — відомо, коли футболіст повернеться на поле

19:13 Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні — у чому причина

19:12 Обстріл Кривого Рогу — скільки постраждалих у лікарні

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

19:11 Будинки в Одесі затоплює каналізацією — у мерії назвали винних

19:06 Зеленський закликав українців вшанувати полеглих захисників хвилиною мовчання 1 жовтня

18:49 Іран передав Росії ракети Fath-360 без пускових установок, — Reuters

18:33 В одній із громад Одещини впровадили безкоштовне харчування для школярів

18:29 Військові уразили автомобіль і місця зосередження загарбників на Вовчанському напрямку

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації