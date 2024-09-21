Україна просить прискорити прибуття груп МАГАТЕ

Рівненська АЕС. Фото ілюстративне: Сєвєродонєцк онлайн

Атаки Російської Федерації на критичні для українських атомних електростанцій підстанції створюють загрозу радіаційній безпеці всього європейського континенту. В зв'язку з цим варто прискорити розгортання моніторингових місій Міжнародного агентства по атомній енергії (МАГАТЕ) та території України.

Таку заяву зробили в Міністерстві енергетики України у суботу, 21 вересня.

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Заява Міністерства енергетики. Фото: скриншот

Моніторингові групи МАГАТЕ

Ця заява Міненерго стала реакцією на попередження Міністерства закордонних справ про підготовку нових ракетних атак російськими загарбниками.

"Закликаємо МАГАТЕ прискорити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції", — йдеться в повідомленні Міненерго.

Попередження від МЗС

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ запобігти діям Росії, пов'язаним із завданням ударів по об'єктах ядерної енергетики в Україні.

"За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики", — зазначив Сибіга.

Міністр зазначив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби передали в МАГАТЕ та до західних союзників.

Сибіга також нагадав, що Росія — це єдина на сьогоднішній день країна, яка захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи таким чином увесь світ. За його словами, українська Формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки.

"Ми закликаємо всі міжнародні організації та держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", — заявив Сибіга.

Міністр також подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України.

Заява Міністерства закордонних справ. Фото: скриншот

Нагадаємо, моніторингова місія ООН повідомляла, що з березня по серпень 2024 року росіяни здійснили дев'ять масштабних атак на енергетичну систему України, пошкодивши енергооб'єкти у 20 областях країни. У зв'язку із цим світла зимою може не бути від 4 до 18 годин на добу.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.