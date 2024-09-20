В Укренерго повідомили, як завтра 21 вересня вимикатимуть світло

В Укренерго потішили українців графіком відключень світла на завтра
У суботу, 21 вересня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.
Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.
Графіки відключення світла 21 вересня
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.
Де можна подивитись графік відключення світла
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, моніторингова місія ООН повідомляла, що з березня по серпень 2024 року росіяни здійснили дев'ять масштабних атак на енергетичну систему України, пошкодивши енергооб'єкти у 20 областях країни. У зв'язку із цим світла зимою може не бути від 4 до 18 годин на добу.
Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.
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