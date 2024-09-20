В Укренерго повідомили, як завтра 21 вересня вимикатимуть світло

Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: УНІАН

У суботу, 21 вересня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла 21 вересня

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, моніторингова місія ООН повідомляла, що з березня по серпень 2024 року росіяни здійснили дев'ять масштабних атак на енергетичну систему України, пошкодивши енергооб'єкти у 20 областях країни. У зв'язку із цим світла зимою може не бути від 4 до 18 годин на добу.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.