В Укрэнерго сообщили, как завтра 21 сентября будут выключать свет

В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра
В субботу, 21 сентября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.
Графики отключения света 21 сентября
Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, мониторинговая миссия ООН сообщала, что с марта по август 2024 года россияне совершили девять масштабных атак на энергетическую систему Украины, повредив энергообъекты в 20 областях страны. В связи с этим света зимой может не быть от 4 до 18 часов в сутки.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит кредит в 35 млрд евро. Назначение — поддержка украинской энергетики накануне зимы.
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