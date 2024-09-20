В Укрэнерго сообщили, как завтра 21 сентября будут выключать свет

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: УНИАН

В субботу, 21 сентября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 21 сентября

Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, мониторинговая миссия ООН сообщала, что с марта по август 2024 года россияне совершили девять масштабных атак на энергетическую систему Украины, повредив энергообъекты в 20 областях страны. В связи с этим света зимой может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит кредит в 35 млрд евро. Назначение — поддержка украинской энергетики накануне зимы.