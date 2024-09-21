Украина просит ускорить прибытие групп МАГАТЭ

Ровенская АЭС. Фото иллюстративное: Северодонецк онлайн

Атаки Российской Федерации на критические для украинских атомных электростанций подстанции создают угрозу радиационной безопасности всего европейского континента. В связи с этим следует ускорить развертывание мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и территории Украины.

Такое заявление было сделано в Министерстве энергетики Украины в субботу, 21 сентября.

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Заявление Министерства энергетики. Фото: скриншот

Мониторинговые группы МАГАТЭ

Это заявление Минэнерго стало реакцией на предупреждение Министерства иностранных дел о подготовке новых ракетных атак российскими захватчиками.

"Призываем МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевые для функционирования АЭС подстанции", — говорится в сообщении Минэнерго.

Предупреждение от МИД

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир предотвратить действия России, связанные с нанесением ударов по объектам ядерной энергетики в Украине.

"По данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. В частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики", — отметил Сибига.

Министр отметил, что поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы передали в МАГАТЭ и западным союзникам.

Сибига также напомнил, что Россия — это единственная на сегодняшний день страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя таким образом весь мир. По его словам, украинская Формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности.

"Мы призываем все международные организации и государства, которые уважают Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста", — заявил Сибига.

Министр также поблагодарил МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины.

Заявление Министерства иностранных дел. Фото: скриншот

Напомним, мониторинговая миссия ООН сообщала, что с марта по август 2024 года россияне совершили девять масштабных атак на энергетическую систему Украины, повредив энергообъекты в 20 областях страны. В связи с этим света зимой может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина получит кредит в 35 млрд евро. Назначение — поддержка украинской энергетики накануне зимы.