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Україна бореться за збільшення допомоги від ФРН, — посол

7 грудня 2024 12:26
Євгенія Брюховецька - редактор
Посол України у Німеччині Макеєв заявив про результати щодо допомоги
Посол у Німеччині Олексій Макеєв. Фото: ukrainianworldcongress
Євгенія Брюховецька - редактор

Посол у Німеччині Олексій Макеєв розповів, що Україна продовжує боротися за збільшення військової підтримки від  ФРН. За його словами, вже є гарні результати. 

Про це Макеєв сказав у коментарі Укрінформу.

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Макеєв зазначив, що кожного дня є добрі новини, які не є публічними.

"Але про те, про що говорили Президент з канцлером у понеділок, уже реалізується в середу. Тому все буде Україна!" — сказав він.

Посол підтвердив, що тема війни в Україні опинилася серед тем виборчих кампаній у Німеччині. Він вважає, що це піде нам на користь, якщо кандидати на виборах не використовуватимуть Україну в популістських цілях і якщо політичні сили утримуються від того, щоби наганяти страх.

"Бо люди й так перелякані, страх наганяють росіяни, навіщо їх підтримувати в цьому", — додав Макеєв.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа зможе з ним домовитися про спільну стратегію щодо України.

Також ми писали, що Шольц побував у Києві з робочою поїздкою та розповів, як допомагає Німеччина у війні проти російських окупантів.

Німеччина вибори посол військова допомога Олаф Шольц війна в Україні

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