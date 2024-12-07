Посол України у Німеччині Макеєв заявив про результати щодо допомоги

Україна бореться за збільшення допомоги від ФРН, — посол
Посол у Німеччині Олексій Макеєв розповів, що Україна продовжує боротися за збільшення військової підтримки від ФРН. За його словами, вже є гарні результати.
Про це Макеєв сказав у коментарі Укрінформу.
Військова допомога від Німеччини
Макеєв зазначив, що кожного дня є добрі новини, які не є публічними.
"Але про те, про що говорили Президент з канцлером у понеділок, уже реалізується в середу. Тому все буде Україна!" — сказав він.
Посол підтвердив, що тема війни в Україні опинилася серед тем виборчих кампаній у Німеччині. Він вважає, що це піде нам на користь, якщо кандидати на виборах не використовуватимуть Україну в популістських цілях і якщо політичні сили утримуються від того, щоби наганяти страх.
"Бо люди й так перелякані, страх наганяють росіяни, навіщо їх підтримувати в цьому", — додав Макеєв.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа зможе з ним домовитися про спільну стратегію щодо України.
Також ми писали, що Шольц побував у Києві з робочою поїздкою та розповів, як допомагає Німеччина у війні проти російських окупантів.
Читайте Новини.LIVE!