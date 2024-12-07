Посол Украины в Германии Макеев заявил о результатах помощи

Посол в Германии Алексей Макеев. Фото: ukrainianworldcongress

Посол в Германии Алексей Макеев рассказал, что Украина продолжает сражаться за увеличение военной поддержки от ФРГ. По его словам, уже есть хорошие результаты.

Об этом Макеев сказал в комментарии Укринформу.

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Макеев отметил, что каждый день есть хорошие новости, которые не публичны.

"Но о том, о чем говорили Президент с канцлером в понедельник, уже реализуется в среду. Поэтому все будет Украина!", — сказал он.

Посол подтвердил, что тема войны в Украине оказалась среди тем избирательных кампаний Германии. Он считает, что это пойдет нам на пользу, если кандидаты на выборах не используют Украину в популистских целях, и если политические силы воздержатся от того, чтобы нагонять страх.

"Потому что люди и так испуганы, страх нагоняют россияне, зачем их поддерживать в этом", — добавил Макеев.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа сможет с ним договориться о совместной стратегии по Украине.

Мы писали, что Шольц побывал в Киеве с рабочей поездкой и рассказал, как помогает Германия в войне против российских оккупантов.