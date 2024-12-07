Шольц висловився стосовно планів завершення війни в Україні

Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав свої плани після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що зможе домовитися з головою Білого дому про спільну стратегію щодо України.

Про це пише Reuters у суботу, 7 грудня.

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Шольц розповів, що мав "детальну розмову" з Трампом і його команда має прямий контакт з радниками новообраного президента США з питань безпеки. Канцлер Німеччини переконаний, що зможе домовитися з очільником Білого дому про спільну стратегію щодо України.

"Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішувати, не давши українському народу висловитися", — сказав він.

Видання пише, що Україна стає головним питанням у передвиборчій кампанії до дострокових виборів у Німеччині, які відбудуться в лютому після розпаду трипартійної панівної коаліції Шольца.

Нагадаємо, 2 грудня Шольц відвідав з робочою поїздкою Київ. Він розповів, як допомагає Німеччина у війні проти російських окупантів.

Під час пресконференції журналісти запитували про ракети Taurus, але Шольц не згадав про них.