Шольц высказался по поводу планов завершения войны в Украине.

Шольц планирует договориться с Трампом о стратегии по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал свои планы после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он отметил, что сможет договориться с главой Белого дома о совместной стратегии по Украине.
Об этом пишет Reuters в субботу, 7 декабря.
Стратегия по завершению войны в Украине
Шольц рассказал, что имел "подробный разговор" с Трампом и его команда имеет прямой контакт с советниками новоизбранного президента США по безопасности. Канцлер Германии убежден, что сможет договориться с главой Белого дома о совместной стратегии по Украине.
"Моим руководящим принципом остается то, что ничего нельзя решать, не дав украинскому народу высказаться", — сказал он.
Издание пишет, что Украина становится главным вопросом в предвыборной кампании к досрочным выборам в Германии, которые пройдут в феврале после распада трехпартийной ведущей коалиции Шольца.
Напомним, 2 декабря Шольц посетил с рабочей поездкой Киев. Он рассказал, как помогает Германия в войне против российских оккупантов.
Во время пресс-конференции журналисты спрашивали о ракетах Taurus, но Шольц не упомянул о них.
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