Шольц высказался по поводу планов завершения войны в Украине.

Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал свои планы после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он отметил, что сможет договориться с главой Белого дома о совместной стратегии по Украине.

Об этом пишет Reuters в субботу, 7 декабря.

Читайте также:

Стратегия по завершению войны в Украине

Шольц рассказал, что имел "подробный разговор" с Трампом и его команда имеет прямой контакт с советниками новоизбранного президента США по безопасности. Канцлер Германии убежден, что сможет договориться с главой Белого дома о совместной стратегии по Украине.

"Моим руководящим принципом остается то, что ничего нельзя решать, не дав украинскому народу высказаться", — сказал он.

Издание пишет, что Украина становится главным вопросом в предвыборной кампании к досрочным выборам в Германии, которые пройдут в феврале после распада трехпартийной ведущей коалиции Шольца.

Напомним, 2 декабря Шольц посетил с рабочей поездкой Киев. Он рассказал, как помогает Германия в войне против российских оккупантов.

Во время пресс-конференции журналисты спрашивали о ракетах Taurus, но Шольц не упомянул о них.