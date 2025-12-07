Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 10:14
Буданов назвав два сценарії для майбутнього України — відео
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловився про майбутнє України. Генерал анонсував зміни для країни та висловився щодо завершення війни.

Про це керівник ГУР сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Буданов про створення нового світу

Напередодні під час форуму "виСтоїмо" очільник ГУР заявив про те, що старі порядки вже не діють і світ фактично "зруйновано". На тлі цього Буданов бачить лише два сценарії для України.

"Україна або стане частиною нового, або створить нове, інший варіант не підійде нікому", — відповів генерал.

Крім того, керівник розвідки відреагував на заяви світових політиків про те, що мир в Україні ще ніколи не був так близько, як зараз.

"Сподіваюсь на це", — дав лаконічну відповідь Буданов.

Очільник ГУР також розповів, що Україна має інструменти для перехоплення розмов ворога, однак деталі не розкрив з міркувань безпеки. На запитання, чи планує він у майбутньому перейти працювати на Банкову, Буданов відповів ухильно, підкресливши, що нині зосереджений виключно на виконанні своїх завдань у ГУР.

Нагадаємо, Кирило Буданов оцінив вплив ударів України по стратегічним об'єктам у Росії.

А також керівник ГУР наголосив на тому, що переговори щодо завершення війни мають бути "в тіні".

Кирило Буданов світ війна в Україні ГУР майбутнє
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації