Буданов назвав два сценарії для майбутнього України — відео

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловився про майбутнє України. Генерал анонсував зміни для країни та висловився щодо завершення війни.

Про це керівник ГУР сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Буданов про створення нового світу

Напередодні під час форуму "виСтоїмо" очільник ГУР заявив про те, що старі порядки вже не діють і світ фактично "зруйновано". На тлі цього Буданов бачить лише два сценарії для України.

"Україна або стане частиною нового, або створить нове, інший варіант не підійде нікому", — відповів генерал.

Крім того, керівник розвідки відреагував на заяви світових політиків про те, що мир в Україні ще ніколи не був так близько, як зараз.

"Сподіваюсь на це", — дав лаконічну відповідь Буданов.

Очільник ГУР також розповів, що Україна має інструменти для перехоплення розмов ворога, однак деталі не розкрив з міркувань безпеки. На запитання, чи планує він у майбутньому перейти працювати на Банкову, Буданов відповів ухильно, підкресливши, що нині зосереджений виключно на виконанні своїх завдань у ГУР.

