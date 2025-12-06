Кирило Буданов вказав на те, що втрати від ударів ЗСУ для РФ більші, ніж від санкцій

Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Під час форуму "виСтоїмо" керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що удари українських Збройних Сил по енергетично-паливній системі Росії дуже сильно впливають на її економічний стан.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Очільник ГУР оцінив вплив ударів по енергетичному сектору РФ

Буданов зазначив, що за даними ГУР 18-20% нафтопереробки РФ вже вибули з роботи. А по категорії "бензин" наші війська нанесли більше ніж 20% втрат. І це дуже "болісно" для фінансового стану РФ. Треба чітко розуміти, що наш вплив на бензин — це вплив на російський соціум, оскільки це впливає на фінансово-економічний стан держави, на спроможність в подальшому планувати бюджети і так далі.

"Але на темп введення війни це особливого значення, на жаль, мати не може. Перше, військова техніка працює здебільшого на дизельному паливі. По-друге, ну давайте так — Росія така країна, в якій люди будуть ходити пішки і гристи хліб, але в армію все, що потрібно, буде йти. Це просто нам треба всім усвідомлювати і чесно визнати", — наголосив Буданов.

В наступному році, — вважає очільник ГУР, — показник втрат РФ у сфері нафтопереробки можливо трошки ще підняти, до 30%.

"… Якщо ми дивимося в абсолютні цифри, це страшні втрати. І повірте мені, ці втрати від так званих "українських санкцій" для Російської Федерації набагато більші, ніж втрати від усіх санкцій, введених проти неї разом взятих", — зазначив Буданов.

