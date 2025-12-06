Відео
Головна Новини дня Втрати від ударів ЗСУ для РФ більші, ніж від санкцій — Буданов

Втрати від ударів ЗСУ для РФ більші, ніж від санкцій — Буданов

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 19:38
Кирило Буданов вказав на те, що втрати від ударів ЗСУ для РФ більші, ніж від санкцій
Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Під час форуму "виСтоїмо" керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що удари українських Збройних Сил по енергетично-паливній системі Росії дуже сильно впливають на її економічний стан.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Очільник ГУР оцінив вплив ударів по енергетичному сектору РФ

Буданов зазначив, що за даними ГУР 18-20% нафтопереробки РФ вже вибули з роботи. А по категорії "бензин" наші війська нанесли більше ніж 20% втрат. І це дуже "болісно" для фінансового стану РФ.  Треба чітко розуміти, що наш вплив на бензин — це вплив на російський соціум, оскільки це впливає на фінансово-економічний стан держави, на спроможність в подальшому планувати бюджети і так далі.

"Але на темп введення війни це особливого значення, на жаль, мати не може. Перше, військова техніка працює здебільшого на дизельному паливі. По-друге, ну давайте так — Росія така країна, в якій люди будуть ходити пішки і гристи хліб, але в армію все, що потрібно, буде йти. Це просто нам треба всім усвідомлювати і чесно визнати", — наголосив Буданов.

В наступному році, — вважає очільник ГУР, — показник втрат РФ у сфері нафтопереробки можливо трошки ще підняти, до 30%.

"… Якщо ми дивимося в абсолютні цифри, це страшні втрати. І повірте мені, ці втрати від так званих "українських санкцій" для Російської Федерації набагато більші, ніж втрати від усіх санкцій, введених проти неї разом взятих", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, що Буданов наголосив, що переговори щодо закінчення війни в України в Абу-Дабі мають бути таємними.

Раніше ми також інформували, що Буданов наголосив на необхідності впровадження військового ШІ та ширшому застосуванні дронів.

бензин НПЗ Кирило Буданов Росія ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
