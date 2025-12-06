Кирило Буданов прокоментував переговори в Абу-Дабі

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов прокоментував таємні перемовини в Абу-Дабі. Він зазначив, що переговори щодо закінчення повномасштабної війни в України мають бути в тіні.

Про це Кирило Буданов сказав під час спілкування з кореспондентом "РБК-Україна" у кулуарах другого військового молитовного сніданку.

Реклама

Читайте також:

Буданов про переговори в Абу-Дабі

У відповідь на прохання підтвердити інформацію про таємні переговори в Абу-Дабі Кирило Буданов сказав, що будь-які чутливі процеси потребують тиші.

"Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться — але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте", — сказав очільник української розвідки.

Нагадаємо, що у листопаді цього року з’явилася інформація, що міністр армії США Деніель Дрісколл провів переговори в Абу-Дабі з представниками російської сторони.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, на зустріч також прибула українська делегація на чолі з керівником ГУР МОУ Кирилом Будановим, яка вела перемовини як з американськими, так і з російськими представниками.

Згодом експерт пояснив, чому саме Кирило Буданов очолив переговорну групу в Абу-Дабі.

Нещодавно Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка назвали найкращими серед можливих перемовників.