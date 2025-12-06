Кирилл Буданов прокомментировал переговоры в Абу-Даби

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов прокомментировал тайные переговоры в Абу-Даби. Он отметил, что переговоры по окончанию полномасштабной войны в Украине должны быть в тени.

Об этом Кирилл Буданов сказал во время общения с корреспондентом "РБК-Украина" в кулуарах второго военного молитвенного завтрака.

Буданов о переговорах в Абу-Даби

В ответ на просьбу подтвердить информацию о тайных переговорах в Абу-Даби Кирилл Буданов сказал, что любые чувствительные процессы требуют тишины.

"Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется — но мы можем их просто сорвать. Поэтому подождите", — сказал глава украинской разведки.

Напомним, что в ноябре этого года появилась информация, что министр армии США Дэниэль Дрисколл провел переговоры в Абу-Даби с представителями российской стороны.

Как сообщают иностранные СМИ, на встречу также прибыла украинская делегация во главе с руководителем ГУР МОУ Кириллом Будановым, которая вела переговоры как с американскими, так и с российскими представителями.

Позже эксперт объяснил, почему именно Кирилл Буданов возглавил переговорную группу в Абу-Даби.

Недавно Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка назвали лучшими среди возможных переговорщиков.