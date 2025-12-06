Кирилл Буданов указал на то, что потери от ударов ВСУ для РФ больше, чем от санкций

Потери от ударов ВСУ для РФ больше, чем от санкций — Буданов
Во время форума "выСтоим" руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что удары украинских Вооруженных Сил по энергетически-топливной системе России очень сильно влияют на ее экономическое состояние.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Глава ГУР оценил влияние ударов по энергетическому сектору РФ
Буданов отметил, что по данным ГУР 18-20% нефтепереработки РФ уже выбыли из работы. А по категории "бензин" наши войска нанесли более 20% потерь. И это очень "болезненно" для финансового состояния РФ. Надо четко понимать, что наше влияние на бензин — это влияние на российский социум, поскольку это влияет на финансово-экономическое состояние государства, на способность в дальнейшем планировать бюджеты и так далее.
"Но на темп введения войны это особого значения, к сожалению, иметь не может. Первое, военная техника работает в основном на дизельном топливе. Во-вторых, ну давайте так — Россия такая страна, в которой люди будут ходить пешком и грызть хлеб, но в армию все, что нужно, будет идти. Это просто нам надо всем осознавать и честно признать", — подчеркнул Буданов.
В следующем году, — считает глава ГУР, — показатель потерь РФ в сфере нефтепереработки возможно немножко еще поднять, до 30%.
"... Если мы смотрим в абсолютные цифры, это страшные потери. И поверьте мне, эти потери от так называемых "украинских санкций" для Российской Федерации гораздо больше, чем потери от всех санкций, введенных против нее вместе взятых", — отметил Буданов.
