Потери от ударов ВСУ для РФ больше, чем от санкций — Буданов

Потери от ударов ВСУ для РФ больше, чем от санкций — Буданов

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 19:38
Кирилл Буданов указал на то, что потери от ударов ВСУ для РФ больше, чем от санкций
Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Во время форума "выСтоим" руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что удары украинских Вооруженных Сил по энергетически-топливной системе России очень сильно влияют на ее экономическое состояние.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Глава ГУР оценил влияние ударов по энергетическому сектору РФ

Буданов отметил, что по данным ГУР 18-20% нефтепереработки РФ уже выбыли из работы. А по категории "бензин" наши войска нанесли более 20% потерь. И это очень "болезненно" для финансового состояния РФ. Надо четко понимать, что наше влияние на бензин — это влияние на российский социум, поскольку это влияет на финансово-экономическое состояние государства, на способность в дальнейшем планировать бюджеты и так далее.

"Но на темп введения войны это особого значения, к сожалению, иметь не может. Первое, военная техника работает в основном на дизельном топливе. Во-вторых, ну давайте так — Россия такая страна, в которой люди будут ходить пешком и грызть хлеб, но в армию все, что нужно, будет идти. Это просто нам надо всем осознавать и честно признать", — подчеркнул Буданов.

В следующем году, — считает глава ГУР, — показатель потерь РФ в сфере нефтепереработки возможно немножко еще поднять, до 30%.

"... Если мы смотрим в абсолютные цифры, это страшные потери. И поверьте мне, эти потери от так называемых "украинских санкций" для Российской Федерации гораздо больше, чем потери от всех санкций, введенных против нее вместе взятых", — отметил Буданов.

Напомним, что Буданов отметил, что переговоры по окончанию войны в Украине в Абу-Даби должны быть тайными.

Ранее мы также информировали, что Буданов отметил необходимость внедрения военного ИИ и широком применении дронов.

бензин НПЗ Кирилл Буданов Россия ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
