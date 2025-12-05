Річниця Будапештського меморандуму - Буданов про зміни у світі

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Reuters

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив гучну заяву про сучасний світовий порядок. За його словами, старі правила більше не працюють, а світ фактично зруйнований.

Про це він повідомив під час форуму "виСтоїмо" у п'ятницю, 5 грудня.

"Можна дивитись по-різному, добре це, погано, просто треба визнати: його більше не існує. І правила, які були раніше, теж не існують", — підкреслив Буданов.

Він наголосив, що старі міжнародні норми та домовленості втратили силу.

Голова ГУР нагадав, що сьогодні виповнюється річниця підписання Будапештського меморандуму.

"Річниця Будапештського меморандуму — це пряме підтвердження того, що старий світ рухнув", — зазначив голова ГУР.

Нагадаємо, що Новини.LIVE розповіли, що обіцяли Україні країни-підписанти та коли Росія вперше порушила ці домовленості.

А нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що Америка готує план ядерного роззброєння Росії, Китаю та США.