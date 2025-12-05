Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Світ зруйновано — Буданов про річницю Будапештського меморандуму

Світ зруйновано — Буданов про річницю Будапештського меморандуму

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 18:34
Річниця Будапештського меморандуму - Буданов про зміни у світі
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Reuters

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив гучну заяву про сучасний світовий порядок. За його словами, старі правила більше не працюють, а світ фактично зруйнований.

Про це він повідомив під час форуму "виСтоїмо" у п'ятницю, 5 грудня.

Реклама
Читайте також:

Річниця Будапештського меморандуму

"Можна дивитись по-різному, добре це, погано, просто треба визнати: його більше не існує. І правила, які були раніше, теж не існують", — підкреслив Буданов.

Він наголосив, що старі міжнародні норми та домовленості втратили силу.

Голова ГУР нагадав, що сьогодні виповнюється річниця підписання Будапештського меморандуму.

"Річниця Будапештського меморандуму — це пряме підтвердження того, що старий світ рухнув", — зазначив голова ГУР.

Нагадаємо, що Новини.LIVE розповіли, що обіцяли Україні країни-підписанти та коли Росія вперше порушила ці домовленості.

А нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що Америка готує план ядерного роззброєння Росії, Китаю та США.

ядерна зброя Кирило Буданов світ ГУР Будапешт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації