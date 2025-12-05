Будапештський меморандум — коли і ким був підписаний та навіщо Україна віддала ядерну зброю

Підписання Будапештського меморандуму. Фото: Wikimedia.org

Рівно 31 рік тому, 5 грудня 1994 року, Україна, Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. Ця міжнародна угода мала гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї.

Новини.LIVE розповідають, що обіцяли Україні країни-підписанти та коли Росія вперше порушила ці домовленості.

Реклама

Читайте також:

Що Україні обіцяли країни-підписанти

Підписантами угоди про ядерне роззброєння були президенти України Леонід Кучма, США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор.

Підписавши меморандум, Україна погодилася ліквідувати третій за величиною ядерний арсенал у світі та приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава.

Текст Будапештського меморандуму. Фото: скриншот із сайту ВРУ

Країни-підписанти взамін зобов’язалися:

поважати незалежність, суверенітет і існуючі кордони України;

утримуватися від загрози силою чи її застосування проти України;

не застосовувати економічний тиск з метою підкорення України власним інтересам;

звернутися до Ради Безпеки ООН у разі, якщо Україна стане жертвою агресії;

не застосовувати ядерну зброю проти України;

консультуватися у випадку виникнення ситуацій, які стосуються цих зобов’язань.

Коли Росія порушила домовленості

У 2014 році Росія тимчасово окупувала частину Донбасу та АР Крим, чим порушила всі ключові гарантії, передбачені меморандумом. Адже окрім порушення сувернітету та територіальної цілісності України, РФ застосовувала силу. А також використовувала економічний тиск.

Зазначимо, що Росія відмовилася від консультацій у рамках меморандуму, які Україна ініціювала після початку агресії у 2014 році.

Чи дотримуються США та Британія Будапештського меморандуму

США та Велика Британія під час повномасштабного вторгнення підтримують Україну, але вони не мають зобов’язання вступати у війну, оскільки підписаний документ не є оборонним союзом, як, наприклад, стаття 5 НАТО (коли напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх його членів).

Борис Єльцин, Білл Клінтон, Леонід Кучма та Джон Мейджор. Фото: Wikimedia.org

Ядерний арсенал України

Після розпаду СРСР у 1991 році Україна мала на своїй території третій за величиною ядерний арсенал у світі — поступаючись лише США та Росії. Це була радянська зброя, Україна ніколи не створювала власну.

Ракета "Сатана", яка була розроблена в Україні, у музеї ракетних військ. Фото: Ветерани 19 РБ ЗСУ

На території України були:

близько 176 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-18 і РС-22. До них входило приблизно 1 900 ядерних боєзарядів;

артилерійські снаряди, авіаційні бомби та інше озброєння з ядерними зарядами;

стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 з крилатими ракетами ядерного призначення.

Що сталося із цим арсеналом

У 1992 році Україна повернула всю тактичну ядерну зброю до Росії (за міжнародними домовленостями), і вона була ліквідована.

Усі ядерні боєзаряди були вивезені до Росії до 1996 року. МБР і пускові шахти були демонтовані за міжнародними програмами.

Демонтаж ядерної ракети СС-19 у 1994 році. Шахтна пускова установка в Миколаївській області. Фото: Валерій Мілосердов/Бабель

Бомбардувальники частково були знищені, частково передані Росії для погашення газових боргів.

Остаточно Україна втратила статус ядерної держави 2 червня 1996 року. Тоді до РФ було вивезено останню ядерну боєголовку.

Чому Україна відмовилася від ядерної зброї

Однією з найголовніших причин була економічна та технічна неспроможність, адже обслуговування ядерного арсеналу коштувало мільярди. А на початку 1990-х українська економіка переживала кризу.

Також через технічний стан боялися ризику аварій на тлі Чорнобильської катастрофи.

Більше того, ядерна зброя перебувала в Україні лише фізично. А коди запуску, системи управління та технічне обслуговування контролювалися Росією. Тобто без російських командних систем застосування зброї було технічно неможливим.

У той же час міжнародні партнери здійснювали тиск і вимагали, щоб Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без’ядерна держава.

Нагадаємо, нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що Америка готує план ядерного роззброєння Росії, Китаю та США.

У жовтні окупанти почали запускати по Україні ракети, які можуть нести ядерні боєголовки.