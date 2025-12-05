Видео
Главная Новости дня 31 год Будапештскому меморандуму — последствия и уроки для мира

31 год Будапештскому меморандуму — последствия и уроки для мира

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 07:50
Будапештский меморандум — когда и кем был подписан и зачем Украина отдала ядерное оружие
Подписание Будапештского меморандума. Фото: Wikimedia.org

Ровно 31 год назад, 5 декабря 1994 года, Украина, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум. Это международное соглашение должно было гарантировать Украине безопасность в обмен на отказ от яерного оружия.

Новини.LIVE рассказывают, что обещали Украине страны-подписанты и когда Россия впервые нарушила эти договоренности.

Что Украине обещали страны-подписанты

Подписантами соглашения о ядерном разоружении были президенты Украины Леонид Кучма, США Билл Клинтон, России Борис Ельцин и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

Подписав меморандум, Украина согласилась ликвидировать третий по величине ядерный арсенал в мире и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство.

меморандум

меморандум
Текст Будапештского меморандума. Фото: скриншот с сайта ВРУ

Страны-подписанты взамен обязались:

  • уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;
  • воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины;
  • не применять экономическое давление с целью подчинения Украины собственным интересам;
  • обратиться в Совет Безопасности ООН в случае, если Украина станет жертвой агрессии;
  • не применять ядерное оружие против Украины;
  • консультироваться в случае возникновения ситуаций, касающихся этих обязательств.

Когда Россия нарушила договоренности

В 2014 году Россия временно оккупировала часть Донбасса и АР Крым, чем нарушила все ключевые гарантии, предусмотренные меморандумом. Ведь кроме нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, РФ применяла силу. А также использовала экономическое давление.

Отметим, что Россия отказалась от консультаций в рамках меморандума, которые Украина инициировала после начала агрессии в 2014 году.

Придерживаются ли США и Великобритания Будапештского меморандума

США и Великобритания во время полномасштабного вторжения поддерживают Украину, но они не имеют обязательства вступать в войну, поскольку подписанный документ не является оборонительным союзом, как, например, статья 5 НАТО (когда нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех его членов).

меморандум
Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма и Джон Мейджор. Фото: Wikimedia.org

Ядерный арсенал Украины

После распада СССР в 1991 году Украина имела на своей территории третий по величине ядерный арсенал в мире - уступая лишь США и России. Это было советское оружие, Украина никогда не создавала собственное.

сатана
Ракета "Сатана", которая была разработана в Украине, в музее ракетных войск. Фото: Ветераны 19 РБ ВСУ

На территории Украины были:

  • около 176 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-18 и РС-22. В них входило примерно 1 900 ядерных боезарядов;
  • артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и другое вооружение с ядерными зарядами;
  • стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с крылатыми ракетами ядерного назначения.

Что произошло с этим арсеналом

В 1992 году Украина вернула все тактическое ядерное оружие России (по международным договоренностям), и оно было ликвидировано.

Все ядерные боезаряды были вывезены в Россию до 1996 года. МБР и пусковые шахты были демонтированы по международным программам.

ядерна зброя в Україні
Демонтаж ядерной ракеты СС-19 в 1994 году. Шахтная пусковая установка в Николаевской области. Фото: Валерий Милосердов/Бабель

Бомбардировщики частично были уничтожены, частично переданы России для погашения газовых долгов.

Окончательно Украина потеряла статус ядерной державы 2 июня 1996 года. Тогда в РФ была вывезена последняя ядерная боеголовка.

Почему Украина отказалась от ядерного оружия

Одной из главных причин была экономическая и техническая несостоятельность, ведь обслуживание ядерного арсенала стоило миллиарды. А в начале 1990-х украинская экономика переживала кризис.

Также из-за технического состояния боялись риска аварий на фоне Чернобыльской катастрофы.

Более того, ядерное оружие находилось в Украине только физически. А коды запуска, системы управления и техническое обслуживание контролировались Россией. То есть без российских командных систем применение оружия было технически невозможным.

В то же время международные партнеры осуществляли давление и требовали, чтобы Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство.

Напомним, недавно президент Дональд Трамп заявил, что Америка готовит план ядерного разоружения России, Китая и США.

В октябре оккупанты начали запускать по Украине ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки.

США Украина ядерное оружие Великобритания Россия Будапешт
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
