РФ применила по Украине запрещенную ракету 9М729 — США готовят ядерные учения

Российские войска недавно использовали против Украины крылатую ракету 9М729 — именно эту разработку Вашингтон ранее считал нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Из-за нее администрация Дональда Трампа в свое время приняла решение выйти из соглашения о контроле над вооружениями.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии агентству Reuters, фактически впервые подтвердив факт боевого применения этой ракеты.

С августа Россия осуществила по меньшей мере 23 пуска 9М729 по украинской территории, а еще два случая зафиксировали в 2022 году. Одна из ракет, запущенная 5 октября, даже пролетела более 1200 километров, прежде чем упасть в Украине.

По данным источников Reuters, пуски ракет 9М729 начались 21 августа — вскоре после встречи Трампа и Путина на Аляске. Одним из подтвержденных ударов стал обстрел 5 октября по селу Лапаевка, что в более чем 600 км от российской границы. В результате атаки погибли четыре человека. Эксперты, которые исследовали обломки, нашли маркировку "9М729" и элементы конструкции, характерные для этого типа ракет.

Именно этот тип вооружения в свое время стал причиной выхода США из Договора РСМД, который запрещал ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км. Вашингтон тогда заявлял, что 9М729 превышает разрешенные пределы, чем нарушает договоренности, хотя Москва отрицала обвинения.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне сообщают, что 9М729 может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой, а ее максимальная дальность полета достигает 2500 км. По словам Сибиги, использование Россией запрещенных ракет является показателем пренебрежения Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям Дональда Трампа, направленным на прекращение войны.

Глава МИД подчеркнул, что Киев поддерживает инициативы Трампа по мирному урегулированию, однако призвал усилить давление на Москву. Он также подчеркнул, что предоставление Украине дальнобойных ракет, в частности "Томагавков", поможет убедить Россию остановить агрессию. Эти ракеты не попадали под ограничения РСМД, поскольку запускались только с морских носителей.

Эксперт Тихоокеанского форума Уильям Альберк заявил, что Путин пытается "усилить влияние в переговорах по Украине", ведь эти ракеты в первую очередь создавались для ударов по европейским целям.

Специалист по глобальной безопасности Джеффри Льюис, который анализировал обломки вместе с аналитиками, заявил, что двигатель, корпус и маркировка полностью совпадают с техническими параметрами 9М729, что подтверждает ее идентификацию.

Напомним, недавно Дональд Трамп поручил возобновить испытания ядерного оружия в США.

А кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия имеет новые виды ядерного оружия, аналогов которому нет в мире.