Главная Новости дня Путин похвастался новым "чудо-оружием" РФ — что о нем известно

Путин похвастался новым "чудо-оружием" РФ — что о нем известно

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 18:07
обновлено: 18:07
Новое ядерное оружие в России — Путин похвастался ракетой
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин похвастался, что РФ имеет новую ядерную крылатую ракету и подводную торпеду. По его словам, в мире якобы нет аналогов такому оружию.

Об этом сообщают росСМИ.

Каким оружием хвастается Путин

Во время встречи с участниками войны с Украиной Путин рассказал об успешных испытаниях подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергетической установкой. По его словам, в мире нет аналогов "Посейдона", а его перехват невозможен.

Путін хизується новою зброєю
Российская система "Посейдон", способная нести ядерное оружие. Фото: Reuters
Нова ядерна зброя в Росії
Российская система "Посейдон". Фото: Reuters

Российский диктатор также упомянул об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, которая якобы может преодолеть любая ПВО. По его словам, ядерная установка этой ракеты в 1000 раз меньше реактора на субмарине, а технологии, использовавшиеся при ее создании, будут задействованы "в лунной программе".

"Буревестник" — это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах", — заявил Путин.

В то же время глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что 21 октября проводили испытания этой ракеты и она якобы преодолела 14 тысяч километров, находясь в воздухе 15 часов.

"Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии", — заверил он.

Напомним, ранее разведка США заявили, что Путин настроен продолжать войну в Украине. Он не хочет переговоров и намерен закрепляться на оккупированных территориях.

Кроме того, глава Кремля заявил об "окружении" ВСУ в Купянске и Покровске. Однако, на самом деле ситуация совсем другая, а это очередная ложь РФ.

владимир путин ядерное оружие ракета война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
