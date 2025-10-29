Нова ядерна зброя в Росії — Путін похизувався ракетою

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін похизувався, що РФ має нову ядерну крилату ракету та підводну торпеду. За його словами, у світі нібито немає аналогів такій зброї.

Про це повідомляють росЗМІ.

Якою зброєю хизується Путін

Під час зустрічі з учасниками війни з Україною Путін розповів про успішні випробування підводного апарату "Посейдон", оснащеного ядерною енергетичною установкою. За його словами, у світі немає аналогів "Посейдону", а його перехоплення неможливе.

Російська система "Посейдон", здатна нести ядерну зброю. Фото: Reuters

Російська система "Посейдон". Фото: Reuters

Російський диктатор також згадав про випробування крилатої ракети "Буревісник" з ядерним двигуном, яка нібито може подолати будь-яка ППО. За його словами, ядерна установка цієї ракети в 1000 разів менша за реактор на субмарині, а технології, що використовувалися при її створенні, будуть залучені "в місячній програмі".

"Буревісник" — це унікальний виріб, якого у світі ні в кого немає. Треба визначити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї в наших збройних силах", — заявив Путін.

Водночас глава Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що 21 жовтня проводили випробування цієї ракети і вона нібито подолала 14 тисяч кілометрів, перебуваючи в повітрі 15 годин.

"Технічні характеристики ракети дозволяють застосовувати її з гарантованою точністю по високозахищених об’єктах на будь-якій відстані", — запевнив він.

Нагадаємо, раніше розвідка США заявили, що Путін налаштований продовжувати війну в Україні. Він не хоче переговорів та має наміри закріплятись на окупованих територіях.

Крім того, очільник Кремля заявив про "оточення" ЗСУ в Куп'янську та Покровську. Однак, насправді ситуація зовсім інша, а це чергова брехня РФ.