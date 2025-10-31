РФ застосувала по Україну заборонену ракету 9М729 — США готують ядерні навчання

Компоненти крилатої ракетної системи SSC -8/ 9M729/ Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Російські війська нещодавно використали проти України крилату ракету 9М729 — саме цю розробку Вашингтон раніше вважав порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД). Через неї адміністрація Дональда Трампа свого часу ухвалила рішення вийти з угоди про контроль над озброєннями.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі агентству Reuters, фактично вперше підтвердивши факт бойового застосування цієї ракети.

Із серпня Росія здійснила щонайменше 23 пуски 9М729 по українській території, а ще два випадки зафіксували у 2022 році. Одна з ракет, запущена 5 жовтня, навіть пролетіла понад 1200 кілометрів, перш ніж впасти в Україні.

За даними джерел Reuters, пуски ракет 9М729 розпочалися 21 серпня — невдовзі після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Одним із підтверджених ударів став обстріл 5 жовтня по селу Лапаївка, що за понад 600 км від російського кордону. Внаслідок атаки загинули четверо людей. Експерти, які досліджували уламки, знайшли маркування "9М729" та елементи конструкції, характерні для цього типу ракет.

Саме цей тип озброєння свого часу став причиною виходу США з Договору РСМД, який забороняв ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 км. Вашингтон тоді заявляв, що 9М729 перевищує дозволені межі, чим порушує домовленості, хоча Москва заперечувала звинувачення.

Аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні повідомляють, що 9М729 може бути оснащена як звичайною, так і ядерною боєголовкою, а її максимальна дальність польоту досягає 2500 км. За словами Сибіги, використання Росією заборонених ракет є показником зневаги Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни.

Глава МЗС наголосив, що Київ підтримує ініціативи Трампа щодо мирного врегулювання, однак закликав посилити тиск на Москву. Він також підкреслив, що надання Україні далекобійних ракет, зокрема "Томагавків", допоможе переконати Росію зупинити агресію. Ці ракети не потрапляли під обмеження РСМД, оскільки запускалися лише з морських носіїв.

Експерт Тихоокеанського форуму Вільям Альберк заявив, що Путін намагається "посилити вплив у переговорах щодо України", адже ці ракети першочергово створювалися для ударів по європейських цілях.

Фахівець із глобальної безпеки Джеффрі Льюїс, який аналізував уламки разом із аналітиками, заявив, що двигун, корпус і маркування повністю збігаються з технічними параметрами 9М729, що підтверджує її ідентифікацію.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп доручив відновити випробовування ядерної зброї в США.

А кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія має нові види ядерної зброї, аналогів якій немає у світі.