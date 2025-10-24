Когда Украина отказалась от ядерного оружия — причины и последствия

Ракета "Сатана" в музее ракетных войск. Фото: Ветераны 19 РБ ВСУ

Ровно 34 года назад, 24 октября 1991 года, Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе. Произошло это через два месяца после провозглашения независимости.

Новини.LIVE рассказывают как это было и что Украине обещали взамен.

Причины отказа от ядерного оружия

После принятия этого заявления Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и передаче ядерных боеголовок в Россию для утилизации.

После распада Советского Союза Украине осталось 176 межконтинентальных ракет, стратегические бомбардировщики, около 2 000 ядерных боезарядов стратегического оружия и до 4 000 тысяч тактических боезарядов. В то время государство имело третий по величине ядерный арсенал мира.

Окончательно Украина потеряла статус ядерной державы 2 июня 1996 года. Тогда в РФ была вывезена последняя ядерная боеголовка.

Причиной такого решения стал экономический кризис — содержание арсенала много стоило, а также то, что Украина не имела полного контроля над оружием, поскольку его техническое обслуживание осуществляли специалисты из РФ.

Также из-за технического состояния боялись риска аварий на фоне Чернобыльской катастрофы.

Что Украине обещали взамен

Администрация в то время президента США Билла Клинтона настаивала на разоружении Украины, предлагая ей экономическую помощь и помощь в сфере безопасности в обмен на ядерный арсенал.

После этого, в 1994 году, был подписан Будапештский меморандум. Согласно ему, РФ вместе с США и Великобританией, предоставила Украине гарантии безопасности в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

В частности, РФ обязывалась уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. А также пообещала не применять никакого оружия против Украины, за исключением целей самообороны.

Однако в 2014 году Россия вторглась в украинский Крым и Донбасс, а в 2022 году начала полномасштабное вторжение против РФ.

