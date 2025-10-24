Коли Україна відмовилася від ядерної зброї — причини та наслідки

Ракета "Сатана" у музеї ракетних військ. Фото: Ветерани 19 РБ ЗСУ

Рівно 34 роки тому, 24 жовтня 1991 року, Верховна Рада України ухвалила заяву про без'ядерний статус. Сталося це через два місяці після проголошення незалежності.

Новини.LIVE розповідають як це було та що Україні обіцяли взамін.

Причини відмови від ядерної зброї

Після ухвалення цієї заяви Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та передачу ядерних боєголовок до Росії для утилізації.

Після розпаду Радянського союзу Україні залишилось 176 міжконтинентальних ракет, стратегічні бомбардувальники, близько 2 000 ядерних боєзарядів стратегічної зброї та до 4 000 тисяч тактичних боєзарядів. На той час держава мала третій за розміром ядерний арсенал світу.

Остаточно Україна втратила статус ядерної держави 2 червня 1996 року. Тоді до РФ було вивезено останню ядерну боєголовку.

Причиною такого рішення стала економічна криза — утримання арсеналу багато коштувало, а також те, що Україна не мала повного контролю над зброєю, оскільки її технічне обслуговування здійснювали фахівці з РФ.

Також через технічний стан боялись ризику аварій на тлі Чорнобильської катастрофи.

Що Україні обіцяли взамін

Адміністрація на той час президента США Білла Клінтона наполягала на роззброєнні України, пропонуючи їй економічну та безпекову допомогу в обмін на ядерний арсенал.

Після цього, у 1994 році, було підписано Будапештський меморандум. Згідно з ним, РФ разом зі США та Великою Британією, надала Україні гарантії безпеки в обмін на її відмову від ядерної зброї.

Зокрема, мова РФ зобов’язувалась поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. А також пообіцяла не застосовувати жодної зброї проти України, за винятком цілей самооборони.

Проте у 2014 році Росія вторглася до українського Криму та Донбасу, а у 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення проти РФ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін все частіше став погрожувати ядерною зброєю. У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, чи варто боятися заяв господаря Кремля.

Також нещодавно заяву про розміщення у себе ядерної зброї зробила сусідня з Україною держава.