Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня 34 роки без'ядерного статусу — причини та наслідки для України

34 роки без'ядерного статусу — причини та наслідки для України

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 07:34
Оновлено: 22:11
Коли Україна відмовилася від ядерної зброї — причини та наслідки
Ракета "Сатана" у музеї ракетних військ. Фото: Ветерани 19 РБ ЗСУ

Рівно 34 роки тому, 24 жовтня 1991 року, Верховна Рада України ухвалила заяву про без'ядерний статус. Сталося це через два місяці після проголошення незалежності. 

Новини.LIVE розповідають як це було та що Україні обіцяли взамін.

Реклама
Читайте також:

Причини відмови від ядерної зброї

Після ухвалення цієї заяви Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та передачу ядерних боєголовок до Росії для утилізації.

Після розпаду Радянського союзу Україні залишилось 176 міжконтинентальних ракет, стратегічні бомбардувальники, близько 2 000 ядерних боєзарядів стратегічної зброї та до 4 000 тисяч тактичних боєзарядів. На той час держава мала третій за розміром ядерний арсенал світу. 

Остаточно Україна втратила статус ядерної держави 2 червня 1996 року. Тоді до РФ було вивезено останню ядерну боєголовку. 

Причиною такого рішення стала економічна криза — утримання арсеналу багато коштувало, а також те, що Україна не мала повного контролю над зброєю, оскільки її технічне обслуговування здійснювали фахівці з РФ. 

Також через технічний стан боялись ризику аварій на тлі Чорнобильської катастрофи. 

Що Україні обіцяли взамін

Адміністрація на той час президента США Білла Клінтона наполягала на роззброєнні України, пропонуючи їй економічну та безпекову допомогу в обмін на ядерний арсенал. 

Після цього, у 1994 році, було підписано Будапештський меморандум. Згідно з ним, РФ разом зі США та Великою Британією, надала Україні гарантії безпеки в обмін на її відмову від ядерної зброї. 

Зокрема, мова РФ зобов’язувалась поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. А також пообіцяла не застосовувати жодної зброї проти України, за винятком цілей самооборони.

Проте у 2014 році Росія вторглася до українського Криму та Донбасу, а у 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення проти РФ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін все частіше став погрожувати ядерною зброєю. У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, чи варто боятися заяв господаря Кремля.

Також нещодавно заяву про розміщення у себе ядерної зброї зробила сусідня з Україною держава.

Верховна Рада Україна ядерна зброя Росія Радянський Союз
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації