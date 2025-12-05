Годовщина Будапештского меморандума - Буданов об изменениях в мире

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал громкое заявление о современном мировом порядке. По его словам, старые правила больше не работают, а мир фактически разрушен.

Об этом он сообщил во время форума "виСтоїмо" в пятницу, 5 декабря.

"Можно смотреть по-разному, хорошо это, плохо, просто надо признать: его больше не существует. И правила, которые были раньше, тоже не существуют", — подчеркнул Буданов.

Он отметил, что старые международные нормы и договоренности потеряли силу.

Глава ГУР напомнил, что сегодня исполняется годовщина подписания Будапештского меморандума.

"Годовщина Будапештского меморандума — это прямое подтверждение того, что старый мир рухнул", — отметил глава ГУР.

