Главная Новости дня Мир разрушен — Буданов о годовщине Будапештского меморандума

Мир разрушен — Буданов о годовщине Будапештского меморандума

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 18:34
Годовщина Будапештского меморандума - Буданов об изменениях в мире
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал громкое заявление о современном мировом порядке. По его словам, старые правила больше не работают, а мир фактически разрушен.

Об этом он сообщил во время форума "виСтоїмо" в пятницу, 5 декабря.

Читайте также:

Годовщина Будапештского меморандума

"Можно смотреть по-разному, хорошо это, плохо, просто надо признать: его больше не существует. И правила, которые были раньше, тоже не существуют", — подчеркнул Буданов.

Он отметил, что старые международные нормы и договоренности потеряли силу.

Глава ГУР напомнил, что сегодня исполняется годовщина подписания Будапештского меморандума.

"Годовщина Будапештского меморандума — это прямое подтверждение того, что старый мир рухнул", — отметил глава ГУР.

Напомним, что Новини.LIVE рассказали, что обещали Украине страны-подписанты и когда Россия впервые нарушила эти договоренности.

А недавно президент Дональд Трамп заявил, что Америка готовит план ядерного разоружения России, Китая и США.

ядерное оружие Кирилл Буданов мир ГУР Будапешт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
