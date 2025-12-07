Видео
Главная Новости дня Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 10:14
Буданов назвал два сценария для будущего Украины — видео
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов высказался о будущем Украины. Генерал анонсировал изменения для страны и высказался о завершении войны.

Об этом руководитель ГУР сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Буданов о создании нового мира

Накануне во время форума "выСтоим" глава ГУР заявил о том, что старые порядки уже не действуют и мир фактически "разрушен". На фоне этого Буданов видит только два сценария для Украины.

"Украина или станет частью нового, или создаст новое, другой вариант не подойдет никому", — ответил генерал.

Кроме того, руководитель разведки отреагировал на заявления мировых политиков о том, что мир в Украине еще никогда не был так близко, как сейчас.

"Надеюсь на это", — дал лаконичный ответ Буданов.

Глава ГУР также рассказал, что Украина имеет инструменты для перехвата разговоров врага, однако детали не раскрыл из соображений безопасности. На вопрос, планирует ли он в будущем перейти работать на Банковую, Буданов ответил уклончиво, подчеркнув, что сейчас сосредоточен исключительно на выполнении своих задач в ГУР.

Напомним, Кирилл Буданов оценил влияние ударов Украины по стратегическим объектам в России.

А также руководитель ГУР отметил, что переговоры по завершению войны должны быть "в тени".

Кирилл Буданов мир война в Украине ГУР будущее
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
