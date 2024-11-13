Суд покарав ухилянта, який намагався оскаржити рішення про позбавлення волі

Судове засідання. Ілюстративне фото: freepik

На початку 2023 року ВЛК визнала чоловіка, якому більше 40 років, придатним до військової служби. Після отримання бойової повістки він не прибув до пункту збору, за що його покарали, але він у зв'язку з нібито зміною стану здоров'я намагався оскаржити покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суддя Волинського апеляційного суду Василь Подолюк повідомив, що 6 січня 2023 року чоловіка було визнано придатним для військової служби, після чого він у приміщенні Луцького РТЦК та СП отримав від працівників мобілізаційного відділу персональну повістку.

Однак 26 січня, у визначений для прибуття день, він не з’явився у пункт збору. При цьому поважних причин відсутності нібито не було, і обвинувачений повністю визнав свою вину.

Під час судового розгляду йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, через що чоловік, на утриманні якого залишилися двоє малолітніх дітей, був змушений залишити роботу.

Згодом Луцький міськрайонний суд ухвалив рішення про покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Однак, обвинувачений, просив про заміну покарання. Разом із адвокатом він також подав клопотання про проведення психіатричної експертизи.

Обвинувачений заявив, що після оголошення вироку його психічний стан значно погіршився. Проте прокурор зазначив, що раніше жодних скарг на проблеми зі здоров’ям від чоловіка не надходило.

"Обвинувачений на обліках у психіатра чи нарколога не перебував. 6 січня 2023 року він пройшов ВЛК, де визнаний, зокрема лікарем-психіатром, придатним до військової служби. Такі висновки він не оскаржував. Хочу акцентувати: обвинувачений звернувся до лікарів лише після проголошення вироку суду — 28 лютого 2023 року", — розповів прокурор Роман Грицюк.

Обвинувачений тим часом стверджував, що мав проблеми близько десяти років. Однак коли проходив ВЛК, їх не помітили.

Рішення суду

Суд відмовив у задоволенні клопотання щодо проведення психіатричної експертизи, а також не змінив призначене покарання. Чоловіка буде ізольовано від суспільства терміном на один рік.

Нагадаємо, що на Волині судили чоловіка, якого вже втретє намагались мобілізувати. Чоловіка не приймали у військових частинах через скарги на хворобу, зрештою, він не з’явився в ТЦК після чергової повістки.

Також ми повідомляли, що у Сумській області мобілізований чоловік стверджував, що дві військові частини не брали його на службу. За це суд засудив його до трьох років позбавлення волі.