Суд не визнав позов прокуратори, що Харківводоканал переплачував гроші за бензин

Суддівський молоток. Фото: Pexels

У Харкові прокуратора намагалась довести, що "Харківводоканал" переплачував гроші за бензин фірмі, що близька до мера міста. Однак суд поставив крапку у цьому питанні.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у 2023 році комунальне підприємство "Харківводоканал" уклало угоду з ТОВ "Золотий стандарт К" на постачання 1,1 мільйона літрів бензину загальною вартістю 44,99 млн гривень. Це означає, що літр бензину коштував 40,9 гривень. Термін поставки палива був встановлений був до кінця 2023 року.

Згодом сторони уклали кілька додаткових угод, за якими ціна бензину підвищувалася, а обсяги постачання зменшувалися.

Так, згідно з додатковою угодою №2, ціна бензину піднялася до 45,87 грн за літр, що було спричинено збільшенням ставки ПДВ з 7% до 20%.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати недійсними низку інших додаткових угод: від третьої до восьмої та десяту.

В результаті додаткових угод №3-8 ціна бензину виросла до 53,23 гривні за літр, а загальний обсяг пального скоротився з 1,1 млн літрів до 862 тисяч літрів. Згодом, відповідно до додаткової угоди №10, вартість пального трохи знизилася до 51,57 гривень за літр.

Основним аргументом для підвищення вартості бензину стали цінові довідки, надані Харківською торгово-промисловою палатою. Прокуратура вважає, що ці довідки не містять конкретних даних про зміни цін на бензин А-95, а отже, не можуть служити беззаперечним підтвердженням зростання ціни пального і не обґрунтовують необхідності зміни умов договору.

Зважаючи на це, прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати недійсними більшість додаткових угод, а також стягнути з постачальника 746 тисяч гривень переплати за бензин.

Рішення суду

Однак Господарській суд Харківської області дійшов іншого висновку. Він визнав, що підписання додаткових угод про підвищення ціни бензину було обумовлене ринковими коливаннями, і що ціна за угодою все одно залишалася нижчою за актуальну ринкову на той час.

Також суд взяв до уваги висновки Державної аудиторської служби, яка перевірила закупівлю бензину і не виявила порушень. У підсумку, суд відхилив позов прокуратури, залишивши угоди чинними.

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