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Переплачивал ли "Харьковводоканал" за бензин — что решил суд

10 ноября 2024 01:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд не признал иск прокураторы о том, что Харьковводоканал переплачивал деньги за бензин
Судейский молоток. Фото: Pexels
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Харькове прокуратора пыталась доказать, что "Харьковводоканал" переплачивал деньги за бензин фирме, близкой к мэру города. Однако суд поставил точку в этом вопросе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в 2023 году коммунальное предприятие "Харьковводоканал" заключило соглашение с ООО "Золотой стандарт К" на поставку 1,1 миллиона литров бензина общей стоимостью 44,99 млн гривен. Это означает, что литр бензина стоил 40,9 грн. Срок поставки топлива был установлен до конца 2023 года.

Со временем стороны заключили несколько дополнительных соглашений, по которым цена бензина повышалась, а объемы поставок уменьшались.

Так, согласно дополнительному соглашению №2, цена бензина поднялась до 45,87 грн за литр, что было вызвано увеличением ставки НДС с 7% до 20%.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными ряд других дополнительных соглашений: от третьего до восьмого и десятого.

В результате дополнительных сделок №3-8 цена бензина выросла до 53,23 гривен за литр, а общий объем топлива сократился с 1,1 млн литров до 862 тысяч литров. Впоследствии, согласно дополнительному соглашению №10, стоимость горючего немного снизилась до 51,57 гривен за литр.

Основным аргументом для повышения стоимости бензина стали ценовые справки, предоставленные Харьковской торгово-промышленной палатой. Прокуратура считает, что эти справки не содержат конкретных данных об изменениях цен на бензин А-95, а, следовательно, не могут служить безоговорочным подтверждением роста цены горючего и не обосновывают необходимость изменения условий договора.

Учитывая это, прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными большинство дополнительных соглашений, а также взыскать с поставщика 746 тысяч гривен переплаты за бензин.

Решение суда

Однако Хозяйственный суд Харьковской области пришел к другому выводу. Он признал, что подписание дополнительных соглашений о повышении цены бензина было обусловлено рыночными колебаниями, и что цена по соглашению все равно оставалась ниже актуальной рыночной того времени.

Также суд принял во внимание выводы Государственной аудиторской службы, которая проверила закупку бензина и не выявила нарушений. В итоге суд отклонил иск прокуратуры, оставив соглашения действующими.

Напомним, что подозреваемая в незаконном обогащении глава медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области Татьяна Крупа впервые сделала заявление о найденных деньгах в ее доме. Она подчеркнула, что ее мужчина точно знает происхождение всех средств.

Также мы сообщали, что Львовский суд рассмотрел дело о перестройке летнего кинотеатра в Ивано-Франковске. Часть его здания раньше подарили предприятию из Львова.

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