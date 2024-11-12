Суд виправдав чоловіка, який ухилявся від проходження служби

Молоток судді. Фото: Pexels

На Волині судили чоловіка, якого вже втретє намагались мобілізувати. Чоловіка не приймали у військових частинах через скарги на хворобу, зрештою, він не з’явився в ТЦК після чергової повістки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні 2022 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Йому вручили бойову повістку.

Коли волинянина привезли до військової частини, його відмовились брати на службу, оскільки чоловік поскаржився на біль у спині. У ТЦК звинуватили військовозобов’язаного у симулюванні хвороби.

Вже у листопаді того ж року чоловіка знову повезли до ще однієї військової частини. Там він знову розповів про проблеми зі спиною і його не взяли на службу. Третю повістку чоловік отримав у грудні 2022 року, однак вже не з’явився до ТЦК.

На суді чоловік спочатку відмовлявся від свідчень, проте згодом зазначив, що ВЛК визнала його придатним до військової служби, але коли він поїхав до військової частини, то зазначав про болі в спині, оскільки вона дійсно болить.

Працівники військкомату звинуватили чоловіка у симулюванні та тому, що під час співбесід у військових частинах він скаржився на своє здоров'я та відверто казав, що не хоче служити.

Вирок суду

Суд вирішив, що доказів винуватості підсудного недостатньо.

"Рапорти працівників ТЦК містять інформацію, яка не підтверджена жодними належними та достатніми доказами. Слід констатувати, що у даному випадку органом досудового розслідування жодним чином не були перевірені відомості, вказані у рапортах, а матеріали кримінального провадження не містять жодного доказу, лише рапорти", — вказано у поясненні суду.

Також у рішенні суду йдеться. що оскільки у чоловіка діагностували проблеми з хребтом, то під час співбесід у військових частинах він не симулював. Те, що чоловік не прийшов у грудні за повісткою, суддя вважає ймовірним злочином, який прокурор повинен розслідувати окремо, чого не сталось.

В результаті суд виправдав чоловіка, якого звинувачували за ст. 336 КК України.

Нагадаємо, у Хмельницькому суд визнав невинним та виправдав безробітного у справі про ухилення від мобілізації, оскільки у повістці було неправильно зазначено прізвище чоловіка.

У Львові вчитель надіслав документи щодо відстрочки від мобілізації в ТЦК поштою. Але їх не захотіли розглядати, вимагаючи особистої присутності військовозобов'язаного. Львів'янин подав позов у суд.