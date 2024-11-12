Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Чоловік не явився в ТЦК після чергової повістки — що вирішив суд arrow

Чоловік не явився в ТЦК після чергової повістки — що вирішив суд

12 листопада 2024 08:02
Ольга Антоновська - редактор
Суд виправдав чоловіка, який ухилявся від проходження служби
Молоток судді. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

На Волині судили чоловіка, якого вже втретє намагались мобілізувати. Чоловіка не приймали у військових частинах через скарги на хворобу, зрештою, він не з’явився в ТЦК після чергової повістки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У жовтні 2022 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Йому вручили бойову повістку.

Коли волинянина привезли до військової частини, його відмовились брати на службу, оскільки чоловік поскаржився на біль у спині. У ТЦК звинуватили військовозобов’язаного у симулюванні хвороби. 

Вже у листопаді того ж року чоловіка знову повезли до ще однієї військової частини. Там він знову розповів про проблеми зі спиною і його не взяли на службу. Третю повістку чоловік отримав у грудні 2022 року, однак вже не з’явився до ТЦК.

На суді чоловік спочатку відмовлявся від свідчень, проте згодом зазначив, що ВЛК визнала його придатним до військової служби, але коли він поїхав до військової частини, то зазначав про болі в спині, оскільки вона дійсно болить.

Працівники військкомату звинуватили чоловіка у симулюванні та тому, що під час співбесід у військових частинах він скаржився на своє здоров'я та відверто казав, що не хоче служити. 

Вирок суду

Суд вирішив, що доказів винуватості підсудного недостатньо.

"Рапорти працівників ТЦК містять інформацію, яка не підтверджена жодними належними та достатніми доказами. Слід констатувати, що у даному випадку органом досудового розслідування жодним чином не були перевірені відомості, вказані у рапортах, а матеріали кримінального провадження не містять жодного доказу, лише рапорти", — вказано у поясненні суду. 

Також у рішенні суду йдеться. що оскільки у чоловіка діагностували проблеми з хребтом, то під час співбесід у військових частинах він не симулював. Те, що чоловік не прийшов у грудні за повісткою, суддя вважає ймовірним злочином, який прокурор повинен розслідувати окремо, чого не сталось. 

В результаті суд виправдав чоловіка, якого звинувачували за ст. 336 КК України.

Нагадаємо, у Хмельницькому суд визнав невинним та виправдав безробітного у справі про ухилення від мобілізації, оскільки у повістці було неправильно зазначено прізвище чоловіка.

У Львові вчитель надіслав документи щодо відстрочки від мобілізації в ТЦК поштою. Але їх не захотіли розглядати, вимагаючи особистої присутності військовозобов'язаного. Львів'янин подав позов у суд. 

суд ТЦК та СП військовий призов мобілізація судові рішення бойова повістка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку