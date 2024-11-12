Суд оправдал мужчину, уклонявшегося от прохождения службы

Молоток судьи. Фото: Pexels

На Волыни судили мужчину, которого уже третий раз пытались мобилизовать. Мужчину не принимали в воинских частях из-за жалоб на болезнь, в конце концов он не явился в ТЦК после очередной повестки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре 2022 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе. Ему вручили боевую повестку.

Когда волынянина привезли в воинскую часть, его отказались брать на службу, поскольку мужчина пожаловался на боль в спине. В ТЦК обвинили военнообязанного в симулировании болезни.

Уже в ноябре того же года мужчину снова повезли в еще одну воинскую часть. Там он снова рассказал о проблемах со спиной и его не взяли на службу. Третью повестку мужчина получил в декабре 2022 года, однако уже не явился в ТЦК.

На суде мужчина сначала отказывался от показаний, однако впоследствии отметил, что ВВК признала его пригодным к военной службе, но когда он уехал в воинскую часть, то отмечал боли в спине, поскольку она действительно болит.

Работники военкомата обвинили мужчину в симулировании и потому, что во время собеседований в воинских частях он жаловался на свое здоровье и говорил, что не хочет служить.

Приговор суда

Суд решил, что доказательств виновности подсудимого недостаточно.

"Рапорты работников ТЦК содержат информацию, которая не подтверждена никакими надлежащими и достаточными доказательствами. Следует констатировать, что в данном случае органом досудебного расследования никоим образом не были проверены сведения, указанные в рапортах, а материалы уголовного производства не содержат никакого доказательства, только рапорты", – указано в объяснении суда.

Также в решении суда идет речь о том, что поскольку у мужчины диагностировали проблемы с позвоночником, то во время собеседований в воинских частях он не симулировал. То, что мужчина не пришел в декабре за повесткой, судья считает вероятным преступлением, которое прокурор должен расследовать отдельно, чего не произошло.

В результате суд оправдал мужчину, обвиняемого по ст. 336 УК Украины.

Напомним, в Хмельницком суд признал невиновным и оправдал безработного по делу об уклонении от мобилизации, поскольку в повестке была неправильно указана фамилия мужчины.

Во Львове учитель направил документы по отсрочке от мобилизации в ТЦК по почте. Но их не захотели рассматривать, требуя личного присутствия военнообязанного. Львовянин подал в суд.