Суд наказал уклониста, который пытался обжаловать решение о лишении свободы

Судебное заседание. Иллюстративное фото: freepik

В начале 2023 года ВВК опредедили мужчину, которому более 40 лет, пригодным к военной службе. После получения боевой повестки он не прибыл в пункт сбора, за что его наказали, но он в связи с якобы изменением состояния здоровья пытался обжаловать наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Судья Волынского апелляционного суда Василий Подолюк сообщил, что 6 января 2023 мужчина был признан пригодным для военной службы, после чего он в помещении Луцкого РТЦК и СП получил от работников мобилизационного отдела персональную повестку.

Однако 26 января, в намеченный для прибытия день, он не явился в пункт сбора. При этом уважительных причин отсутствия якобы не было, и обвиняемый полностью признал свою вину.

В ходе судебного разбирательства ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, из-за чего мужчина, на содержании которого остались двое малолетних детей, был вынужден оставить работу.

Впоследствии Луцкий горрайонный суд принял решение о наказании в виде одного года лишения свободы. Однако обвиняемый просил о замене наказания. Вместе с адвокатом он также подал ходатайство о проведении психиатрической экспертизы.

Обвиняемый заявил, что после оглашения приговора его психическое состояние значительно ухудшилось. Однако прокурор отметил, что ранее никаких жалоб на проблемы со здоровьем от мужчины не поступало.

"Обвиняемый на учетах у психиатра или нарколога не состоял. 6 января 2023 года он прошел ВВК, где признан, в частности врачом-психиатром, пригодным к военной службе. Такие выводы он не обжаловал. Хочу акцентировать: обвиняемый обратился к врачам только после оглашения приговора — 28 февраля 2023 года", — рассказал прокурор Роман Грицюк.

Обвиняемый тем временем утверждал, что имел проблемы около десяти лет. Однако, когда проходил ВВК, их не заметили.

Решение суда

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о проведении психиатрической экспертизы, а также не изменил назначенное наказание. Мужчина будет изолирован от общества сроком на один год.

Напомним, что на Волыни судили мужчину, которого уже третий раз пытались мобилизовать. Мужчину не принимали в воинских частях из-за жалоб на болезнь, в конце концов, он не явился в ТЦК после очередной повестки.

Также мы сообщали, что в Сумской области мобилизованный мужчина утверждал, что две воинские части не брали его на службу. За это суд приговорил его к трем годам лишения свободы.