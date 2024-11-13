Суд покарав чоловіка, який стверджував, що військові частини не беруть його на службу

Суддівський молоток. Фото: Pexels

У Сумській області мобілізований чоловік стверджував, що дві військові частини не брали його на службу. За це суд покарав його.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, навесні 2024 року чоловік отримав повістку для проходження військової служби, проте не з’явився на службу, ухилившись від мобілізації.

На судовому засіданні він заперечив та не визнав своєї провини, зазначивши, що ще у 2023 році пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка виявила у нього серцеві проблеми. Чоловік пояснив, що лікар-кардіолог діагностував у нього серцеве захворювання, яке потребує оперативного втручання. За рекомендацією лікаря, він звернувся до медзакладу в місті Суми для подальшого огляду кардіологом, який, у свою чергу, направив його до Києва на операцію, що потребує 70-80 тисяч гривень. Оскільки таких коштів у нього не було, він повернувся до військкомату у Тростянці.

Після цього чоловік звернувся до лікарні, де йому було видано медичний висновок. З ним він знову з'явився у військкомат. У цьому висновку було зазначено його придатність до військової служби

Далі чоловік стверджував, що, отримав повістку, проте дві військові частини відмовилися зарахувати його на службу.

"Йому дали повістку на якийсь день і він з'явився у цей день з речами. Його відправили до м. Суми, а потім повезли у Львівську область. У Львівській області він пройшов медкомісію, де йому сказали, що він непридатний до служби та відправили в м. Чернігів у військову частину. Там він також проходив лікарську комісію та йому сказали, що він непридатний до служби і відправили додому", — зазначено у матеріалах судової справи.

Рішення суду

Житель Сумської області наполягав, що повістку навесні 2024 року він не отримував, але працівники територіального центру комплектування (ТЦК) стверджували протилежне і надали суду відповідні документи.

Тростянецький районний суд Сумської області, ретельно вивчивши представлені матеріали справи, дійшов висновку про винуватість чоловіка за статтею 336 Кримінального кодексу України. За рішенням суду, його засуджено до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Волині судили чоловіка, якого вже втретє намагались мобілізувати. Чоловіка не приймали у військових частинах через скарги на хворобу, зрештою, він не з’явився в ТЦК після чергової повістки.

Також ми повідомляли, що у Хмельницькому суд визнав невинним та виправдав безробітного у справі про ухилення від мобілізації за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення. У повістці було неправильно зазначено прізвище чоловіка.