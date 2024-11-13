Суд наказал мужчину, который утверждал что воинские части не берут его на службу

Мужчина заявил, что его не брали на службу — как наказал суд
В Сумской области мобилизованный мужчина утверждал, что две воинские части не брали его на службу. За это суд наказал его.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, весной 2024 года мужчина получил повестку для прохождения военной службы, однако не явился на службу, уклонившись от мобилизации.
На судебном заседании он возразил и не признал свою вину, отметив, что еще в 2023 году прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая обнаружила у него сердечные проблемы. Мужчина объяснил, что врач-кардиолог диагностировал у него сердечное заболевание, нуждающееся в оперативном вмешательстве. По рекомендации врача, он обратился в медучреждение в городе Сумы для дальнейшего осмотра кардиологом, который, в свою очередь, направил его в Киев на операцию, требующую 70-80 тысяч гривен. Поскольку таких средств у него не было, он вернулся в военкомат в Тростянце.
После этого мужчина обратился в больницу, где ему было выдано медицинское заключение. С ним он снова явился в военкомат. В этом заключении была указана его пригодность к военной службе
Далее мужчина утверждал, что получил повестку, однако две воинские части отказались зачислить его на службу.
"Ему дали повестку на какой-то день и он явился в этот день с вещами. Его отправили в Сумы, а затем повезли во Львовскую область. Во Львовской области он прошел медкомиссию, где ему сказали, что он непригоден к службе и отправили в Чернигов в военную часть. Там он также проходил врачебную комиссию и ему сказали, что он непригоден к службе и отправили домой", — говорится в материалах судебного дела.
Решение суда
Житель Сумской области настаивал, что повестку весной 2024 года он не получал, но работники территориального центра комплектования (ТЦК) утверждали противоположное и предоставили суду соответствующие документы.
Тростянецкий районный суд Сумской области, тщательно изучив представленные материалы дела, пришел к выводу о виновности мужчины по статье 336 Уголовного кодекса Украины. По решению суда, он приговорен к трем годам лишения свободы.
Напомним, что на Волыни судили мужчину, которого уже третий раз пытались мобилизовать. Мужчину не принимали в воинских частях из-за жалоб на болезнь, в конце концов, он не явился в ТЦК после очередной повестки.
Также мы сообщали, что в Хмельницком суд признал невиновным и оправдал безработного по делу об уклонении от мобилизации по недоказанности в его действиях состава уголовного преступления. В повестке была неправильно указана фамилия мужчины.
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