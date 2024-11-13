Суд наказал мужчину, который утверждал что воинские части не берут его на службу

Судейский молоток. Фото: Pexels

В Сумской области мобилизованный мужчина утверждал, что две воинские части не брали его на службу. За это суд наказал его.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, весной 2024 года мужчина получил повестку для прохождения военной службы, однако не явился на службу, уклонившись от мобилизации.

На судебном заседании он возразил и не признал свою вину, отметив, что еще в 2023 году прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая обнаружила у него сердечные проблемы. Мужчина объяснил, что врач-кардиолог диагностировал у него сердечное заболевание, нуждающееся в оперативном вмешательстве. По рекомендации врача, он обратился в медучреждение в городе Сумы для дальнейшего осмотра кардиологом, который, в свою очередь, направил его в Киев на операцию, требующую 70-80 тысяч гривен. Поскольку таких средств у него не было, он вернулся в военкомат в Тростянце.

После этого мужчина обратился в больницу, где ему было выдано медицинское заключение. С ним он снова явился в военкомат. В этом заключении была указана его пригодность к военной службе

Далее мужчина утверждал, что получил повестку, однако две воинские части отказались зачислить его на службу.

"Ему дали повестку на какой-то день и он явился в этот день с вещами. Его отправили в Сумы, а затем повезли во Львовскую область. Во Львовской области он прошел медкомиссию, где ему сказали, что он непригоден к службе и отправили в Чернигов в военную часть. Там он также проходил врачебную комиссию и ему сказали, что он непригоден к службе и отправили домой", — говорится в материалах судебного дела.

Решение суда

Житель Сумской области настаивал, что повестку весной 2024 года он не получал, но работники территориального центра комплектования (ТЦК) утверждали противоположное и предоставили суду соответствующие документы.

Тростянецкий районный суд Сумской области, тщательно изучив представленные материалы дела, пришел к выводу о виновности мужчины по статье 336 Уголовного кодекса Украины. По решению суда, он приговорен к трем годам лишения свободы.

Напомним, что на Волыни судили мужчину, которого уже третий раз пытались мобилизовать. Мужчину не принимали в воинских частях из-за жалоб на болезнь, в конце концов, он не явился в ТЦК после очередной повестки.

Также мы сообщали, что в Хмельницком суд признал невиновным и оправдал безработного по делу об уклонении от мобилизации по недоказанности в его действиях состава уголовного преступления. В повестке была неправильно указана фамилия мужчины.