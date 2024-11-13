Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Мужчина заявил, что его не брали на службу — как наказал суд arrow

Мужчина заявил, что его не брали на службу — как наказал суд

13 ноября 2024 01:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд наказал мужчину, который утверждал что воинские части не берут его на службу
Судейский молоток. Фото: Pexels
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Сумской области мобилизованный мужчина утверждал, что две воинские части не брали его на службу. За это суд наказал его.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, весной 2024 года мужчина получил повестку для прохождения военной службы, однако не явился на службу, уклонившись от мобилизации.

На судебном заседании он возразил и не признал свою вину, отметив, что еще в 2023 году прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая обнаружила у него сердечные проблемы. Мужчина объяснил, что врач-кардиолог диагностировал у него сердечное заболевание, нуждающееся в оперативном вмешательстве. По рекомендации врача, он обратился в медучреждение в городе Сумы для дальнейшего осмотра кардиологом, который, в свою очередь, направил его в Киев на операцию, требующую 70-80 тысяч гривен. Поскольку таких средств у него не было, он вернулся в военкомат в Тростянце.

После этого мужчина обратился в больницу, где ему было выдано медицинское заключение. С ним он снова явился в военкомат. В этом заключении была указана его пригодность к военной службе

Далее мужчина утверждал, что получил повестку, однако две воинские части отказались зачислить его на службу.

"Ему дали повестку на какой-то день и он явился в этот день с вещами. Его отправили в Сумы, а затем повезли во Львовскую область. Во Львовской области он прошел медкомиссию, где ему сказали, что он непригоден к службе и отправили в Чернигов в военную часть. Там он также проходил врачебную комиссию и ему сказали, что он непригоден к службе и отправили домой", — говорится в материалах судебного дела.

Решение суда

Житель Сумской области настаивал, что повестку весной 2024 года он не получал, но работники территориального центра комплектования (ТЦК) утверждали противоположное и предоставили суду соответствующие документы.

Тростянецкий районный суд Сумской области, тщательно изучив представленные материалы дела, пришел к выводу о виновности мужчины по статье 336 Уголовного кодекса Украины. По решению суда, он приговорен к трем годам лишения свободы.

Напомним, что на Волыни судили мужчину, которого уже третий раз пытались мобилизовать. Мужчину не принимали в воинских частях из-за жалоб на болезнь, в конце концов, он не явился в ТЦК после очередной повестки.

Также мы сообщали, что в Хмельницком суд признал невиновным и оправдал безработного по делу об уклонении от мобилизации по недоказанности в его действиях состава уголовного преступления. В повестке была неправильно указана фамилия мужчины.

суд судебные решения Украина мобилизация война в Украине ВСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Мужчина заявил, что его не брали на службу — как наказал суд

01:30 Поддерживают ли украинцы мобилизацию женщин — опрос

Срочная новость

01:11 В Запорожье и области прогремели взрывы — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер избил свою восьмилетнюю дочь после поражения — видео

00:30 Какие дела об административном нарушении вправе рассматривать ТЦК

12 ноября 2024

23:59 Решающий момент — Залужный обратился в парламент Британии

23:52 В Украине завтра будут выключать свет — в каких областях

23:39 Магучих рассказала, как интим влияет на нее перед соревнованиями

23:37 Премьер-министр Чехии был удивлен разговором с Трампом — детали

23:13 В Сумах раздался взрыв

01:32 Мужчина заявил, что его не брали на службу — как наказал суд

01:30 Поддерживают ли украинцы мобилизацию женщин — опрос

Срочная новость

01:11 В Запорожье и области прогремели взрывы — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер избил свою восьмилетнюю дочь после поражения — видео

00:30 Какие дела об административном нарушении вправе рассматривать ТЦК

12 ноября 2024

23:59 Решающий момент — Залужный обратился в парламент Британии

23:52 В Украине завтра будут выключать свет — в каких областях

23:39 Магучих рассказала, как интим влияет на нее перед соревнованиями

23:37 Премьер-министр Чехии был удивлен разговором с Трампом — детали

23:13 В Сумах раздался взрыв

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком