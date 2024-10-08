Кредит на 50 млрд для України — Угорщина заблокувала позику

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга. Фото: rmx.news

Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС на 50 мільярдів євро до закінчення президентських виборів у США. Також відкладено рішення про продовження санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга, пише Reuters.

Читайте також:

Що кажуть у Будапешті

Будапешт хоче подивитися, якими будуть дії США у цьому напрямку після американських виборів.

"Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США в цьому питанні", — заявив він.

Кредит, узгоджений лідерами G7 у червні, має фінансуватися з заморожених активів російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів. Європейський Союз готовий надати до 35 мільярдів євро для цього кредиту, тоді як решта коштів надійде від США та інших членів G7.

Вашингтон наполягає на зміні термінів продовження санкцій ЄС проти Росії з кожних шести місяців на три роки, що потрібно для стабільного фінансування кредиту. Це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, але остаточних домовленостей хочуть досягти лише після виборів 5 листопада.

Раніше посол США Бріджит Брінк заявила, США працюють над розблокуванням позики для України у 50 мільярдів доларів коштом активів Росії. На її думку, це вдасться зробити в співпраці з партнерами до кінця 2024 року.

А Франція закликає посилити контроль над фінансовою допомогою Україні. Йдеться про використання кредиту у розмірі 35 мільярдів євро, який Євросоюз планує надати Україні в найближчі тижні.