Франція пропонує посилити контроль над фінансовою допомогою для України, — ЗМІ

Парламент Франції. Ілюстративне фото: Reuters

Франція закликає посилити контроль над фінансовою допомогою Україні. Йдеться про використання кредиту у розмірі 35 мільярдів євро, який Євросоюз планує надати Україні в найближчі тижні.

Про це повідомило видання Politico у четвер, 3 вересня.

Читайте також:

Франція про контроль над допомогою Україні —

На нещодавній зустрічі європейських дипломатів Франція запропонувала посилити контрольні заходи щодо використання кредиту в розмірі 35 мільярдів євро, який Євросоюз планує надати Україні найближчими тижнями.

Очікується, що це рішення дозволить зробити процес надання фінансової допомоги більш прозорим і контрольованим на рівні окремих країн-членів ЄС.

Раніше ми писали, що Європейський Союз ухвалив новий режим санкцій, спрямований на протидію російським гібридним загрозам. Санкції набудуть чинності наступного тижня, а перелік осіб та організацій буде додано пізніше.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи у середу, 2 жовтня, ухвалила першу резолюцію стосовно українських полонених. Там підтримали ідею обміну "всіх на всіх".