Франция предлагает усилить контроль над финансовой помощью для Украины, — СМИ

Парламент Франции. Иллюстративное фото: Reuters

Франция призывает усилить контроль над финансовой помощью Украине. Речь идет об использовании кредита в размере 35 миллиардов евро, который Евросоюз планирует предоставить Украине в ближайшие недели.

Об этом сообщило издание Politico в четверг, 3 сентября.

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На недавней встрече европейских дипломатов Франция предложила ужесточить контрольные меры по использованию кредита в размере 35 миллиардов евро, который Евросоюз планирует предоставить Украине в ближайшие недели.

Ожидается, что решение позволит сделать процесс предоставления финансовой помощи более прозрачным и контролируемым на уровне отдельных стран-членов ЕС.

Ранее мы писали, что Европейский Союз принял новый режим санкций, направленный на противодействие российским гибридным угрозам. Санкции вступят в силу на следующей неделе, а перечень лиц и организаций будет добавлен позже.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 2 октября, приняла первую резолюцию в отношении украинских пленных. Там поддержали идею обмена "всех на всех".