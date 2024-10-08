Кредит на 50 млрд для Украины — Венгрия заблокировала ссуду

Министр финансов Венгрии Михай Варга. Фото: rmx.news

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 50 млрд евро до окончания президентских выборов в США. Также отложено решение о продлении санкций против России.

Об этом заявил министр финансов Венгрии Михали Варга, пишет Reuters.

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"Мы считаем, что этот вопрос, продление российских санкций, должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе", — заявил он.

Кредит, согласованный лидерами G7 в июне, должен финансироваться из замороженных активов российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов. Европейский Союз готов предоставить до 35 миллиардов евро для этого кредита, тогда как остальные средства поступят от США и других членов G7.

Вашингтон настаивает на изменении сроков продления санкций ЕС против России с каждых шесть месяцев на три года, что необходимо для стабильного финансирования кредита. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне в конце октября, но окончательных договоренностей хотят достичь только после выборов 5 ноября.

Ранее посол США Бриджит Бринк заявила, что США работают над разблокировкой займа для Украины в 50 миллиардов долларов за счет активов России. По ее мнению, это удастся сделать в сотрудничестве с партнерами до конца 2024 года.

А Франция призывает усилить контроль над финансовой помощью Украине. Речь идет об использовании кредита в размере 35 миллиардов евро, который Евросоюз планирует предоставить Украине в ближайшие недели.