Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Угорщина висунула нову вимогу щодо зняття вето на підтримку для України arrow

Угорщина висунула нову вимогу щодо зняття вето на підтримку для України

9 січня 2024 12:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Угорщина висунула нову вимогу щодо зняття вето на підтримку для України
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Угорщина висунула нову умову для зняття вето на 50 млрд євро для України. Тепер країна хоче, щоб фінансування переглядалося щороку.

Про це повідомляє Politico

Читайте також:

Нова умова Угорщини для зняття вето на допомогу Україні

Посилаючись на дипломатів ЄС, видання наголосили, що Угорщина зніме своє вето на допомогу Україну лише тоді, коли Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі. 

Politico наголошує, що Будапешт вимагає такого рішення, аби Орбан мав можливість блокувати фінансову допомогу Україні з року в рік, або маніпулювати Брюселем за відмову від вето.

Угорщина запропонувала, що ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярда євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро. Відповідну пропозицію країна сформулювала під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС 6 січня і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

Більшість урядовців ЄС не сприймають таких пропозицій Будапешта та вважають, що це не забезпечить передбачуваності для України.

Нагадаємо, ЄС може позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити для України пакет допомоги на 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Угорський прем'єр Віктор Орбан ніяк не хоче поступитись та проголосувати "за". 

Також ми писали, що Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.

Крім того, Орбан заявив, що Європейський союз на саміті, який відбудеться на початку 2024 року, може обійти вето Будапешта щодо допомоги Україні в рамках переглянутого довгострокового бюджету. Тоді ЄС повторно голосуватиме за виділення 50 млрд євро для Києва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі