Угорщина висунула нову вимогу щодо зняття вето на підтримку для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Угорщина висунула нову умову для зняття вето на 50 млрд євро для України. Тепер країна хоче, щоб фінансування переглядалося щороку.

Про це повідомляє Politico.

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Посилаючись на дипломатів ЄС, видання наголосили, що Угорщина зніме своє вето на допомогу Україну лише тоді, коли Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Politico наголошує, що Будапешт вимагає такого рішення, аби Орбан мав можливість блокувати фінансову допомогу Україні з року в рік, або маніпулювати Брюселем за відмову від вето.

Угорщина запропонувала, що ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярда євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро. Відповідну пропозицію країна сформулювала під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС 6 січня і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

Більшість урядовців ЄС не сприймають таких пропозицій Будапешта та вважають, що це не забезпечить передбачуваності для України.

Нагадаємо, ЄС може позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити для України пакет допомоги на 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Угорський прем'єр Віктор Орбан ніяк не хоче поступитись та проголосувати "за".

Також ми писали, що Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.

Крім того, Орбан заявив, що Європейський союз на саміті, який відбудеться на початку 2024 року, може обійти вето Будапешта щодо допомоги Україні в рамках переглянутого довгострокового бюджету. Тоді ЄС повторно голосуватиме за виділення 50 млрд євро для Києва.