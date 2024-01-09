Венгрия выдвинула новое требование по снятию вето в поддержку для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Венгрия выдвинула новое условие по снятию вето на 50 млрд евро для Украины. Теперь страна хочет, чтобы финансирование пересматривалось каждый год.

Об этом сообщает Politico.

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Новое условие Венгрии для снятия вето в помощь Украине

Ссылаясь на дипломатов ЕС, издание подчеркнуло, что Венгрия снимет свое вето на помощь Украине только тогда, когда Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Politico отмечает, что Будапешт требует такого решения, чтобы Орбан имел возможность блокировать финансовую помощь Украине из года в год или манипулировать Брюсселем за отказ от вето.

Венгрия предложила, что ЕС будет ежегодно предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро. Соответствующее предложение страна сформулировала во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС 6 января и направила соответствующий документ Совету ЕС, где председательствует Бельгия.

Большинство чиновников ЕС не воспринимают такие предложения Будапешта и считают, что это не обеспечит предсказуемость для Украины.

Напомним, ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить для Украины пакет помощи на 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Венгерский премьер Виктор Орбан никак не хочет уступить и проголосовать "за".

Также мы писали, что Виктор Орбан заявил, что еще успеет заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это плохое решение.

Кроме того, Орбан заявил, что Европейский союз на саммите, который состоится в начале 2024 года, может обойти вето Будапешта о помощи Украине в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета. Тогда ЕС будет повторно голосовать за выделение 50 млрд евро для Киева.