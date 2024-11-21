Війна в Україні — Угорщина розгорне ППО поблизу кордону

Система ППО Угорщини. Фото: MTI/MTVA

Після того, як партнери дозволили Україні завдати далекобійних ударів вглиб Росії, Угорщина остерігається ескалацій у російсько-українській війні. Тому, країна розгорне додаткову систему протиповітряної оборони поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє видання Telex.

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Так, міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький повідомив що наказав розгорнути додаткові системи ППО в північно-східній частині країни, яка межує з Україною. Своє рішення він пояснив тим, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу".

Також Шалай-Бобровницький пов'язав це рішення з дозволом для України завдавати далекобійних ударів по території Росії. На його думку, саме через це РФ заявила про зміну своєї ядерної доктрини.

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні здійснювати далекобійні удари по території Росії за допомогою ракет ATACMS.

Проте міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував США за надання дозволу Україні бити далекобійними ракетами по Росії. Він припустив, що це тільки загострить ситуацію.