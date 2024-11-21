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Венгрия разворачивает дополнительную ПВО у границы с Украиной

21 ноября 2024 13:45
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — Венгрия развернет ПВО вблизи границы
Система ПВО Венгрии. Фото: MTI/MTVA
Карина Приходько - Редактор

После того, как партнеры позволили Украине нанести дальнобойные удары вглубь России, Венгрия опасается эскалаций в российско-украинской войне. Поэтому страна развернет дополнительную систему противовоздушной обороны вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает издание Telex.

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Так, министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий сообщил, что приказал развернуть дополнительные системы ПВО в северо-восточной части страны, граничащей с Украиной. Свое решение он объяснил тем, что "масштабы российско-украинской войны больше, чем когда-либо, и война вошла в самую опасную фазу".

Также Шалай-Бобровницкий связал это решение с разрешением для Украины наносить дальнобойные удары по территории России. По его мнению, именно поэтому РФ заявила об изменении своей ядерной доктрины.

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине совершать дальнобойные удары по территории России с помощью ракет ATACMS.

Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике США за предоставление разрешения Украине бить дальнобойными ракетами по России. Он предположил, что это только обострит ситуацию.

граница Венгрия Украина ПВО война в Украине

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