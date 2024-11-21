Война в Украине — Венгрия развернет ПВО вблизи границы

Система ПВО Венгрии. Фото: MTI/MTVA

После того, как партнеры позволили Украине нанести дальнобойные удары вглубь России, Венгрия опасается эскалаций в российско-украинской войне. Поэтому страна развернет дополнительную систему противовоздушной обороны вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает издание Telex.

Читайте также:

Развертывание дополнительной системы ПВО в Венгрии

Так, министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий сообщил, что приказал развернуть дополнительные системы ПВО в северо-восточной части страны, граничащей с Украиной. Свое решение он объяснил тем, что "масштабы российско-украинской войны больше, чем когда-либо, и война вошла в самую опасную фазу".

Также Шалай-Бобровницкий связал это решение с разрешением для Украины наносить дальнобойные удары по территории России. По его мнению, именно поэтому РФ заявила об изменении своей ядерной доктрины.

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине совершать дальнобойные удары по территории России с помощью ракет ATACMS.

Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике США за предоставление разрешения Украине бить дальнобойными ракетами по России. Он предположил, что это только обострит ситуацию.