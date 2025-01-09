Міністр Угорщини пригрозив Україні блокуванням вступу до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Faceebook/Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини пригрозив, що країна може заблокувати вступ України до Європейського Союзу через припинення транзиту російського газу. Така реакція політика з'явилась після заяви МЗС України про те, що єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи є Росія.

Про це Петер Сіярто написав у Facebook у середу, 8 січня.

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За словами Сіярто, Міністерство закордонних справ України відреагувало з агресією на новини про зростання цін на природний газ. Це сталося внаслідок припинення транзиту газу. Він також наголосив, що у всіх країн є права та обов'язки.

"В державах-членах ЄС приймають одноголосно рішення про набір нових членів. Іншими словами, необхідно, щоб кожна держава-член проголосувала "так", — написав Сіярто.

Повідомлення Петера Сіярто. Фото: скриншот

Угорський міністр також зазначив, що кожна країна має право сама вирішувати, звідки та як купувати енергоносії. Сіярто наголосив, що ніхто ззовні не може про це говорити.

"Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС і навіть хоче стати членом ЄС, має сприяти енергетичній безпеці ЄС, надаючи транспортні шляхи. Саме тому закриття маршрутів транспорту природного газу та нафти є неприпустимим і суперечить очікуванням інтеграції ЄС", — додав міністр.

Нагадаємо, Петер Сіярто різко відреагував на те, що Польща не запросила угорського посла на церемонію передачі повноважень з головування в Європейському Союзі.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Після цього політик заявив, що домовився з президентом РФ про постачання газу до країни.