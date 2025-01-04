Петер Сіярто відреагував на рішення Польщі не запрошувати посла на церемонію передачі повноважень

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: сторінка Золтана Ковача в Х

Польща не запросила посла Угорщини на церемонію передачі повноважень з головування в Європейському Союзі. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто різко відреагував.

Про це говориться у заяві глави МЗС Угорщини, яку цитує спікер уряду Золтан Ковач.

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"Жалюгідне і дитяче — ось єдині слова, якими я можу описати це рішення", — зазначив Сіярто.

Нагадаємо, що Польща головуватиме в Раді ЄС найближчі пів року. До цього, у другому півріччі 2024 року, цим займалася Угорщина. Після завершення терміну Польщу замінить Данія.

Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід, присвячений початку головування Варшави в ЄС. Це сталося після того, як Будапешт надав притулок колишньому заступнику міністра юстиції. Йдеться про депутата від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчіна Романовського, який є фігурантом розслідування.

Пост Золтана Ковача. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід, присвячений початку головування Варшави в Європейському Союзі, який выдбудеться у Великому театрі Варшави. Угорського лідера Віктора Орбана також не було запрошено.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своїй новорічній промові заявив, що угорський та словацький народи підтримують Україну в її боротьбі проти російського агресора.