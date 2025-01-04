Петер Сийярто отреагировал на решение Польши не приглашать посла на церемонию передачи полномочий

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: страница Золтана Ковача в Х

Польша не пригласила посла Венгрии на церемонию передачи полномочий по председательству в Европейском Союзе. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто резко отреагировал.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Венгрии, которое цитирует спикер правительства Золтан Ковач.

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"Жалкое и детское— вот единственные слова, которыми я могу описать это решение", — отметил Сийярто.

Напомним, что Польша будет председательствовать в Совете ЕС в ближайшие полгода. До этого, во втором полугодии 2024 года, этим занималась Венгрия. После завершения срока Польшу заменит Дания.

После завершения срока Польшу заменит Дания.

Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие, посвященное началу председательства Варшавы в ЕС. Это произошло после того, как Будапешт предоставил убежище бывшему заместителю министра юстиции. Речь идет о депутате от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчине Романовском, который является фигурантом расследования.

Пост Золтана Ковача. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие, посвященное началу председательства Варшавы в Европейском союзе, которое пройдет в Большом театре Варшавы. Венгерский лидер Виктор Орбан также не был приглашен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своей новогодней речи заявил, что венгерский и словацкий народы поддерживают Украину в ее борьбе против российского агрессора.