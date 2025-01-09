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Венгрия угрожает блокированием вступления Украины в ЕС из-за газа

9 января 2025 11:11
Ольга Антоновская - редактор
Министр Венгрии пригрозил Украине блокированием вступления в ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Фото: Faceebook/Петер Сиярто
Ольга Антоновская - редактор

Министр иностранных дел Венгрии пригрозил, что страна может заблокировать вступление Украины в Европейский Союз из-за прекращения транзита российского газа. Такая реакция политика последовала после заявления МИД Украины о том, что единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы является Россия.

Об этом Петер Сиярто написал в Facebook в среду, 8 января.

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По словам Сиярто, Министерство иностранных дел Украины отреагировало с агрессией на новости о росте цен на природный газ. Это произошло вследствие прекращения транзита газа. Он также подчеркнул, что у всех стран есть права и обязанности.

"В государствах-членах ЕС принимают единогласно решение о наборе новых членов. Другими словами, необходимо, чтобы каждое государство проголосовало "за", — написал Сиярто.

Петер Сийярто отреагировал на прекращение транзита газа
Сообщение Петера Сиярто. Фото: скриншот

Венгерский министр также отметил, что каждая страна имеет право сама решать, откуда и как покупать энергоносители. Сиярто подчеркнул, что никто извне не может об этом говорить.

"Страна, заключающая соглашение об ассоциации с ЕС и даже желающая стать членом ЕС, должна способствовать энергетической безопасности ЕС, предоставляя транспортные пути. Именно поэтому закрытие маршрутов транспорта природного газа и нефти недопустимо и противоречит ожиданиям интеграции ЕС", — добавил министр.

Напомним, Петер Сиярто резко отреагировал, что Польша не пригласила венгерского посла на церемонию передачи полномочий по председательству в Европейском Союзе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. После этого политик заявил, что договорился с президентом РФ о поставках газа в страну.

Европейский союз Венгрия газ Петер Сиярто Россия транзит

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