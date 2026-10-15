Угоди коштують життів: у США виступили проти послаблення санкцій РФ

Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ
На Таймс-сквер у Нью-Йорку прихильники України провели акцію проти послаблення санкцій щодо Росії та привернули увагу перехожих до воєнних злочинів Кремля. Учасники наголосили на ціні домовленостей із країною-агресором для українців.
Акцію організувала громадська організація Rebirth.Ukraine, повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
У Нью-Йорку закликали не послаблювати санкції проти Росії
Прихильники України зібралися на одній із найвідоміших площ Нью-Йорка — Таймс-сквер, щоб висловити протест проти послаблення обмежень щодо Росії.
Акція мала на меті привернути увагу міжнародної спільноти до наслідків російської агресії та воєнних злочинів, скоєних Кремлем.
Головним гаслом заходу стала фраза "Угоди коштують життів". Вона підкреслює позицію учасників акції щодо можливих домовленостей із Росією та ризиків послаблення міжнародного тиску на Москву.
Організатором виступила організація Rebirth.Ukraine, яка підтримує Україну та привертає увагу до війни на міжнародному рівні.
Організатори акції виступили проти кроків, які можуть послабити тиск на Росію без належного врахування її відповідальності за війну проти України.
Що передувало
Ми писали, що американський президент Дональд Трамп дозволив російському диктатору Володимиру Путіну експортувати дизельне пальне протягом шести місяців. На його думку, це знизить ціни на пальне для жителів США.
Ми інформували, що нещодавно стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа розглядає варіант послаблення санкцій щодо суден так званого "тіньового флоту", йдеться про країни РФ, Іран та Венесуели. Вони вважають, що це може знизити високі тарифи на морські перевезення.
Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку про наступних можливих угод США з Росією. Він припускає, що "наступним буде газ".