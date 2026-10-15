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Головна Новини дня Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ

Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ

Ua ru
15 жовтня 2026 20:03
Ексклюзив
Угоди коштують життів: у США виступили проти послаблення санкцій РФ
Мітинг на Таймс-сквер проти послаблення санкцій РФ. Фото: Dinara Khairova

На Таймс-сквер у Нью-Йорку прихильники України провели акцію проти послаблення санкцій щодо Росії та привернули увагу перехожих до воєнних злочинів Кремля. Учасники наголосили на ціні домовленостей із країною-агресором для українців.

Акцію організувала громадська організація Rebirth.Ukraine, повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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У Нью-Йорку закликали не послаблювати санкції проти Росії

Прихильники України зібралися на одній із найвідоміших площ Нью-Йорка — Таймс-сквер, щоб висловити протест проти послаблення обмежень щодо Росії.

Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ - фото 1
Мітинг на Таймс-сквер. Фото: Dinara Khairova
Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ - фото 2
Протестувальники з лозунгом "Підтримуйте Україну". Фото: Dinara Khairova

Акція мала на меті привернути увагу міжнародної спільноти до наслідків російської агресії та воєнних злочинів, скоєних Кремлем.

Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ - фото 3
Протестувальник. Фото: Dinara Khairova
Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ - фото 4
Гасло "Підтримуйте Україну, не окупантів".Фото: Dinara Khairova

Головним гаслом заходу стала фраза "Угоди коштують життів". Вона підкреслює позицію учасників акції щодо можливих домовленостей із Росією та ризиків послаблення міжнародного тиску на Москву.

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Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ - фото 5
Головне гасло заходу "Угоди коштують життів". Фото: Dinara Khairova

Організатором виступила організація Rebirth.Ukraine, яка підтримує Україну та привертає увагу до війни на міжнародному рівні.

Організатори акції виступили проти кроків, які можуть послабити тиск на Росію без належного врахування її відповідальності за війну проти України.

Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ - фото 4
Дівчина з надписом: "Не підтримуйте Кремль". Фото: Dinara Khairova

Що передувало

Ми писали, що американський президент Дональд Трамп дозволив російському диктатору Володимиру Путіну експортувати дизельне пальне протягом шести місяців. На його думку, це знизить ціни на пальне для жителів США.

Ми інформували, що нещодавно стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа розглядає варіант послаблення санкцій щодо суден так званого "тіньового флоту", йдеться про країни РФ, Іран та Венесуели. Вони вважають, що це може знизити високі тарифи на морські перевезення.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку про наступних можливих угод США з Росією. Він припускає, що "наступним буде газ".

санкції проти Росії США санкції Дональд Трамп Україна Росія
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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