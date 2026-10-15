Сделки стоят жизней: в США выступили против ослабления санкций РФ

Митинг на Таймс-сквер против ослабления санкций в отношении РФ. Фото: Dinara Khairova

На Таймс-сквер в Нью-Йорке сторонники Украины провели акцию против ослабления санкций в отношении России и привлекли внимание прохожих к военным преступлениям Кремля. Участники подчеркнули, какой ценой обходятся для украинцев договоренности со страной-агрессором.

Акцию организовала общественная организация Rebirth.Ukraine, сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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В Нью-Йорке призвали не ослаблять санкции против России

Сторонники Украины собрались на одной из самых известных площадей Нью-Йорка — Таймс-сквер, чтобы выразить протест против ослабления ограничений в отношении России.

Митинг на Таймс-сквер. Фото: Dinara Khairova

Протестующие с лозунгом "Поддержите Украину". Фото: Dinara Khairova

Акция была направлена на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества к последствиям российской агрессии и военным преступлениям, совершенным Кремлем.

Протестующий. Фото: Dinara Khairova

Лозунг "Поддержите Украину, а не оккупантов". Фото: Dinara Khairova

Главным лозунгом мероприятия стала фраза "Соглашения стоят жизней". Она подчеркивает позицию участников акции относительно возможных договоренностей с Россией и рисков ослабления международного давления на Москву.

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Главный лозунг мероприятия "Соглашения стоят жизней". Фото: Dinara Khairova

Организатором выступила организация Rebirth.Ukraine, которая поддерживает Украину и привлекает внимание к войне на международном уровне.

Организаторы акции выступили против шагов, которые могут ослабить давление на Россию без должного учета её ответственности за войну против Украины.

Девушка с надписью: "Не поддерживайте Кремль". Фото: Dinara Khairova

Что предшествовало

Мы писали, что американский президент Дональд Трамп разрешил российскому диктатору Владимиру Путину экспортировать дизельное топливо в течение шести месяцев. По его мнению, это снизит цены на топливо для жителей США.

Мы сообщали, что недавно стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает вариант ослабления санкций в отношении судов так называемого "теневого флота", речь идет о России, Иране и Венесуэле. Они считают, что это может снизить высокие тарифы на морские перевозки.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение о следующих возможных соглашениях США с Россией. Он предполагает, что "следующим будет газ".