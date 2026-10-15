Сделки стоят жизней: в США выступили против ослабления санкций РФ

Сделки стоят жизней: в Нью-Йорке выступили против ослабления санкций РФ
На Таймс-сквер в Нью-Йорке сторонники Украины провели акцию против ослабления санкций в отношении России и привлекли внимание прохожих к военным преступлениям Кремля. Участники подчеркнули, какой ценой обходятся для украинцев договоренности со страной-агрессором.
Акцию организовала общественная организация Rebirth.Ukraine, сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
В Нью-Йорке призвали не ослаблять санкции против России
Сторонники Украины собрались на одной из самых известных площадей Нью-Йорка — Таймс-сквер, чтобы выразить протест против ослабления ограничений в отношении России.
Акция была направлена на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества к последствиям российской агрессии и военным преступлениям, совершенным Кремлем.
Главным лозунгом мероприятия стала фраза "Соглашения стоят жизней". Она подчеркивает позицию участников акции относительно возможных договоренностей с Россией и рисков ослабления международного давления на Москву.
Организатором выступила организация Rebirth.Ukraine, которая поддерживает Украину и привлекает внимание к войне на международном уровне.
Организаторы акции выступили против шагов, которые могут ослабить давление на Россию без должного учета её ответственности за войну против Украины.
Что предшествовало
Мы писали, что американский президент Дональд Трамп разрешил российскому диктатору Владимиру Путину экспортировать дизельное топливо в течение шести месяцев. По его мнению, это снизит цены на топливо для жителей США.
Мы сообщали, что недавно стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает вариант ослабления санкций в отношении судов так называемого "теневого флота", речь идет о России, Иране и Венесуэле. Они считают, что это может снизить высокие тарифы на морские перевозки.
Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение о следующих возможных соглашениях США с Россией. Он предполагает, что "следующим будет газ".